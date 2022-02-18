Кабмин создал фонд гарантирования кредитов для аграриев

Кабинет министров Украины создал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, а также утвердил его устав и обеспечил формирование уставного капитала.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

По его словам, Фонд должен кардинально изменить правила игры в финансовом секторе в пользу мелких агропроизводителей.

"Мы создаем современные инструменты для поддержки малых фермеров, ведь именно мелкие агропроизводители являются основой продовольственной безопасности нашего государства: они производят более 50% всей сельхозпродукции. Запуск Фонда частичного гарантирования кредитов существенно снизит риски кредитования мелких аграриев для банков. Следовательно, процентные ставки должны стать доступнее, а сроки кредитования продолжительнее", – рассказал Лещенко.

Министр отметил, что отсутствие продолжительной кредитной истории на протяжении многих лет лишало малый агробизнес возможности инвестировать средства в развитие.

В частности, как подчеркнул министр, проценты по кредитам для мелких предпринимателей были в среднем на 5-7 % выше, чем для крупных аграриев, поэтому они отдавали преимущество краткосрочным кредитам для покрытия текущих потребностей.

С запуском Фонда производители сельхозпродукции, которые обрабатывают не более 500 гектаров земли, получат возможность оформлять кредитные гарантии, которые будут предоставляться сроком до 10 лет в размере до 50% непогашенной суммы основного долга перед финучреждением.

Напомним, в декабре прошлого года Кабинет министров Украины увеличил сумму беспроцентных кредитов в размере до 1 млн грн семейным фермерским хозяйствам без получения статуса юридического лица.

Ранее сообщалось, что только 20% украинских фермерских хозяйств могут взять кредиты в банке и воспользоваться государственными программами по их удешевлению.