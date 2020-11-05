В Украине только 20% фермерских хозяйств могут взять кредиты в банке

Только 20% украинских фермерских хозяйств могут взять кредиты в банке и воспользоваться государственными программами по их удешевлению.

Об этом заявила руководитель Департамента агропромышленного развития Львовской облгосадминистрации Людмила Гончаренко в ходе круглого стола, организованного KSE, сообщает AgroPortal.

"Во Львовской области зарегистрировано 1 400 субъектов хозяйствования. 800 — это фермерские хозяйства. Но лишь 20% из них реально имеют возможность получить кредиты в банках", — утверждает она.

Причинами этого Гончаренко называет отсутствие ликвидного имущества у фермеров, низкую финансовую состоятельность, срок официальной деятельности. К примеру, новосозданное хозяйство никто не возьмется кредитовать.

"Но наиболее важный фактор — наши фермеры сами себе и юристы, и бухгалтеры, и финансисты. Поэтому их финансовая отчетность очень часто несовершенна. Даже если фермер финансово состоятельный, этого не видно в его отчетности. Он становится неинтересным для потенциальных кредиторов", — пояснила специалист.

По ее словам, с введением аграрных расписок фермеры начали проявлять к ним активный интерес. Но банки не очень хотят работать с этим инструментом.

"Кредиты, которые привлекаются фермерами под будущий урожай — в основном товарные, которые предоставляют поставщики материально-технических ресурсов", — рассказала Гончаренко.

На ее взгляд, разрешить ситуацию с финансированием малых фермеров могли бы кредитные союзы. Но чтобы расширить их деятельность на юридических лиц, нужно внести изменения в законодательство.

Ранее сообщалось, что украинские фермеры отказываются от выращивания томатов, поскольку бизнес на помидорах перестает приносить ожидаемый доход по ряду причин.