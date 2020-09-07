Верховная Рада должна принять законопроект №3131-д и детенизировать АПК — аграрии

Фермеры и собственники небольших агрохозяйств призывают народных депутатов принять законопроект №3131-д, направленный на детенизацию агропромышленного комплекса, сообщают "Украинские новости".

Этот закон предлагает установление минимальной суммы налогов, которую должен заплатить арендатор или собственник земли — поставленное налоговое обязательство (ПНО).

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Предполагается, что ПНО будет вводиться поэтапно. Переходной период для средних и крупных аграрных предприятий — три года, после этого ставка ПНО составит 4,5% от нормативно-денежной оценки земли (НДО) — примерно 1220 грн за гектар.

Для мелких аграриев и семейных ферм условия более мягкие — два года будет действовать льготный период, после чего ПНО будет установлено на уровне 2% от НДО, что составляет порядка 540 грн за гектар.

Владельцы земельных паев, сдающие их в официальную аренду, и селяне, которые сами обрабатывают свои земельные участки площадью до 1 га, под действие закона не подпадают.

"Нас пугают, что власть придумала новый способ, как собирать с селян и агропроизводителей дополнительный налог. Поначалу мы тоже забеспокоились. Но после разобрались, что ничего страшного нет: тех аграриев, которые сегодня честно платят налоги, этот закон вообще не коснется. К примеру, наше предприятие работает полностью "в белую". Мы платим все налоги, наши работники официально трудоустроены. У нас сегодня налоговая нагрузка с гектара уже больше — 1,3 тысяч грн. Нас закон №3131-д попросту не коснется. А вот те, кто прячется в тени, им придется платить. Но я не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, условия должны быть для всех одинаковые", — говорит Сергей Задорожный, директор ЧП "Кедр".

Налоги должны платить все, считает Аркадий Вильховый, директор ФГ "СОЛОМІЯ-А".

"Все хотят, чтобы были хорошие дороги, освещение на улицах, бесплатная медицина, бесплатное обучение в школах. Но когда дело доходит до того, чтобы честно платить налоги, многие делают все, чтобы этого избежать. У нас в районе есть несколько "теневиков" — зарабатывают они хорошо, но о том, чтобы платить налоги, и думать не хотят. Когда по сезону нанимают людей, часто им не доплачивают — ведь договариваются на словах. Крутят с арендой паев — селяне жалуются, что их частенько обманывают, а сделать ничего не могут. Таких "фермеров" работать честно может заставить только закон", — говорит Аркадий.

Если закон будет принят, то многие небольшие семейные хозяйства, которые сегодня работают "в серую", скорее всего, полностью легализируются, считает Вильховый.

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"В легальной работе есть большой плюс — если работаешь "в белую", можешь претендовать на господдержку и получать кредиты под льготные условия. Если говорить о мелких сельхозпроизводителях, ставка 540 грн с га — это немного. Все, кто работает честно, и так эти суммы платят. А для тех, кто пока "сомневается", закон 3131-д даст хороший стимул выходить из "тени" и получать от этого выгоду", — говорит он.

Напомним, законопроект №3131-д о детенизации АПК поддержал президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.