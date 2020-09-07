  • Главная
  • Бизнес
  • Крупный бизнес
  • АПК
АПК 1 час назад

Верховная Рада должна принять законопроект №3131-д и детенизировать АПК — аграрии

Документ предлагает установление минимальной суммы налогов, которую должен заплатить арендатор или собственник земли — поставленное налоговое обязательство

Фото: Bruno Martins / Unsplash Фото: Bruno Martins / Unsplash
Фото: Bruno Martins / Unsplash

Фермеры и собственники небольших агрохозяйств призывают народных депутатов принять законопроект №3131-д, направленный на детенизацию агропромышленного комплекса, сообщают "Украинские новости".

Этот закон предлагает установление минимальной суммы налогов, которую должен заплатить арендатор или собственник земли — поставленное налоговое обязательство (ПНО).

Подпишитесь на канал DELO.UA

Предполагается, что ПНО будет вводиться поэтапно. Переходной период для средних и крупных аграрных предприятий — три года, после этого ставка ПНО составит 4,5% от нормативно-денежной оценки земли (НДО) — примерно 1220 грн за гектар.

Для мелких аграриев и семейных ферм условия более мягкие — два года будет действовать льготный период, после чего ПНО будет установлено на уровне 2% от НДО, что составляет порядка 540 грн за гектар.

Владельцы земельных паев, сдающие их в официальную аренду, и селяне, которые сами обрабатывают свои земельные участки площадью до 1 га, под действие закона не подпадают.

Читайте также:
Мелкие аграрии призывают Раду принять законопроект №3131-д о детенизации АПК

"Нас пугают, что власть придумала новый способ, как собирать с селян и агропроизводителей дополнительный налог. Поначалу мы тоже забеспокоились. Но после разобрались, что ничего страшного нет: тех аграриев, которые сегодня честно платят налоги, этот закон вообще не коснется. К примеру, наше предприятие работает полностью "в белую". Мы платим все налоги, наши работники официально трудоустроены. У нас сегодня налоговая нагрузка с гектара уже больше — 1,3 тысяч грн. Нас закон №3131-д попросту не коснется. А вот те, кто прячется в тени, им придется платить. Но я не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, условия должны быть для всех одинаковые", — говорит Сергей Задорожный, директор ЧП "Кедр".

Налоги должны платить все, считает Аркадий Вильховый, директор ФГ "СОЛОМІЯ-А".

"Все хотят, чтобы были хорошие дороги, освещение на улицах, бесплатная медицина, бесплатное обучение в школах. Но когда дело доходит до того, чтобы честно платить налоги, многие делают все, чтобы этого избежать. У нас в районе есть несколько "теневиков" — зарабатывают они хорошо, но о том, чтобы платить налоги, и думать не хотят. Когда по сезону нанимают людей, часто им не доплачивают — ведь договариваются на словах. Крутят с арендой паев — селяне жалуются, что их частенько обманывают, а сделать ничего не могут. Таких "фермеров" работать честно может заставить только закон", — говорит Аркадий.

Если закон будет принят, то многие небольшие семейные хозяйства, которые сегодня работают "в серую", скорее всего, полностью легализируются, считает Вильховый.

Читайте также:
Зеленский поддержал законопроект о детенизации АПК

"В легальной работе есть большой плюс — если работаешь "в белую", можешь претендовать на господдержку и получать кредиты под льготные условия. Если говорить о мелких сельхозпроизводителях, ставка 540 грн с га — это немного. Все, кто работает честно, и так эти суммы платят. А для тех, кто пока "сомневается", закон 3131-д даст хороший стимул выходить из "тени" и получать от этого выгоду", — говорит он.

Напомним, законопроект №3131-д о детенизации АПК поддержал президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

На Чернігівщині очікують від парламенту дієвого механізму ліквідації неплатежів за газ
На Чернігівщині очікують від парламенту дієвого механізму ліквідації неплатежів за газ
Колективи тепломереж Харківщини просять Раду підтримати заходи із подолання боргової кризи
Колективи тепломереж Харківщини просять Раду підтримати заходи із подолання боргової кризи
Трудовая книжка станет электронной: какая выгода от этого бизнесу и что думают HR-эксперты
Трудовая книжка станет электронной: какая выгода от этого бизнесу и что думают HR-эксперты
Загрузка...
Новое видео
"Знизу постукали": як кияни оцінили музичне шоу Зеленського на День Незалежності

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Под Киевом в ДТП погибли мотоциклист и его пассажирка (ФОТО)

  3. Компания Новинского планирует построить в Николаеве индустриальный парк

  4. Арьев обнародовал новые доказательства по делу наемников из ЧВК "Вагнер"

  5. Минздрав предлагает существенно увеличить зарплаты медикам

Загрузка...