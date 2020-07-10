Экономика 1 час назад

Зеленский поддержал законопроект о детенизации АПК

Законопроект предполагает доплату в местный бюджетт налогов, если фактическая выплата оказалась меньше установленного обязательства

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает доработанный законопроект №3131-д о детенизации производства сельхозпродукции. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса в Волынской области, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Честно говоря, я за (законопроект 3131-д). Это один из тех законов, который выводит из тени весь сектор фермерства. Все должны быть белыми, серых и черных не должно быть. Именно про это закон", – сказал президент.

Кратко и по делу в Telegram

По словам главы государства, налоги должны платить все производители, однако важно, чтобы законопроект не затронул обычных селян, которые держат огороды для себя.

9 июля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал доработанный законопроект 3131-д по детенизации сельхозпроизводства.

Он предполагает поэтапное введение поставленного налогового обязательства. Это не дополнительный налог, а минимальная сумма налога, которую должен заплатить арендатор. Действие закона касается участков от 1 га и не распространяется на владельцев огородов и приусадебных участков, а также паев, которые находятся в официальной аренде.

Для мелких сельхозпроизводителей и семейных фермерских хозяйств установлен льготный период в два года, после чего будет установлена ставка 2% от НДО (нормативной денежной оценки), что составляет порядка 540 грн за гектар. Для средних и крупных предприятий установлена ставка 4,5% НДО — примерно 1215 грн за гектар. Однако до этого уровня она будет подниматься постепенно — в течение трех лет: за 2021-й год будет действовать ставка 3% НДО; за 2022-й– 3,5% НДО, за 2023-й–4% НДО; за 2024-й и в дальнейшем будет действовать ставка 4,5% НДО.

Отметим, что в сумму входит земельный налог, налог ФЛП, налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос. В случае если сумма налогов в год на гектар меньше установленной суммы поставленного налогового обязательства, арендатор осуществляет доплату разницы в местный бюджет.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Президент Зеленский пожаловался на курс и независимость Национального банка
Президент Зеленский пожаловался на курс и независимость Национального банка
Зеленский пообещал "дожать" госбанки для ипотеки под 10%
Зеленский пообещал "дожать" госбанки для ипотеки под 10%
"Пусть в этих резиденциях живут детки" — Зеленский продал свой дом и переехал на госдачу
"Пусть в этих резиденциях живут детки" — Зеленский продал свой дом и переехал на госдачу
Загрузка...
Новое видео
Николай Тимощук: об устойчивости компаний, спросе на UNIT.City и человеке будущего / Delo.UA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Пусть в этих резиденциях живут детки" — Зеленский продал свой дом и переехал на госдачу

  3. "Обнимаю" и "жму руку": что стоит за записью разговора якобы Порошенко и Путина

  4. Кто возглавит Нацбанк Украины после Смолия: семь кандидатур и три основные задачи

  5. Есть основания полагать, что Украина выходит из кризиса, — министр финансов

Загрузка...