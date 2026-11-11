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Житомир и Луцк впервые получат международное железнодорожное сообщение

новые вагоны
Житомир и Луцк впервые получат международное железнодорожное сообщение / Укрзалізниця

Житомир и Луцк впервые получат международное железнодорожное сообщение. "Укрзализныця" запускает поезд №123/124 Киев – Холм, первый рейс которого запланирован на 28 ноября.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Продажа билетов на новый маршрут стартует 11 ноября.

Поезд будет курсировать через день. По четным числам он будет отправляться из Киева в 18:48, прибывать в Житомир в 21:38, в Луцк - в 04:22, а в польский Холм - в 10:47.

В Холме пассажиры смогут пересесть на поезда в Варшаву, Люблин и Познань.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Холма по нечетным числам в 17:15. Остановка в Луцке запланирована на 01:00, в Житомире – на 08:20. В Киев поезд прибывает в 11:15.

В "Укрзализныце" отмечают, что маршрут будет удобен не только для международных поездок, но и для внутреннего сообщения между областными центрами.

Напомним, ранее "Укрзализныця" уже расширила сообщение с Польшей, запустив новые рейсы из Киева и Днепра в Холм и Перемышль с пересадками на поезда в другие европейские города.

Автор:
Татьяна Гойденко

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