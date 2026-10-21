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"Укрзализныця" запускает новые международные поезда в Польшу: расписание и возможности пересадок

вагон поезда
"Укрзализныця" запускает международные поезда в Холм и Перемышль / Укрзалізниця

Для улучшения железнодорожного сообщения с Европой "Укрзализныця" запускает новые рейсы из Киева и Днепра в Холм и Перемышль, которые позволяют пассажирам легко пересаживаться на поезда в Германию, Чехию и Австрию.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Киев Холм

Флагманский поезд 23/24 Киев — Холм будет носить имя известного украинского историка и главы Украинского Центрального Совета Михаила Грушевского, родившегося в Холме и почти 20 лет работавшего в Киеве.

В составе поезда будут вагоны повышенного комфорта, построенные в Украине во время полномасштабной войны. Отправка будет сопровождаться композицией украинской группы МУР "Наше время настало".

Киев Перемышль

Поезд 31/32 Киев - Перемышль будет останавливаться в Виннице, Хмельницком, Тернополе и Львове. Из Киева он будет отправляться в 21:30, а в Перемышль будет прибывать в 8:19. Там пассажиры смогут пересесть на поезда в Берлин, Прагу, Краков, Катовице и Вроцлав.

Днепр Перемышль

Поезд №73 /74 будет курсировать через Александрию, Каменское, Пятихатки, Знаменку и Львов. Отправление из Днепра запланировано на 19:00, прибытие в Перемышль - на 14:10. Оттуда можно будет продолжить путешествие в Краков, Варшаву, Прагу и Мюнхен.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" продолжает маршрут поезда Интерсити+ №743 сообщением Дарница – Львов в Трускавец через Дрогобыч.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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