UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,08

+0,08

EUR

50,53

-0,00

Наличный курс:

USD

45,25

45,14

EUR

51,10

50,85

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Из Киева в Трускавец без пересадок: "Укрзализныця" изменила маршрут Интерсити+

уз
Поезд из Киева теперь будет ездить в Трускавец: какие города будут на маршруте / Depositphotos

"Укрзализныця" продолжает маршрут поезда Интерсити+ №743 сообщением Дарница — Львов в Трускавец через Дрогобыч.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба перевозчика.

Интерсити+ в Трускавец

Первый рейс по обновленному маршруту запланирован на 23 октября. Билеты уже поступили в продажу.

Поезд будет курсировать каждый день, кроме вторника и среды. Изменения должны расширить возможности для путешествий в канун осенних каникул, в частности для семей с детьми и организованных детских групп.

Расписание поезда

Поезд будет отправляться со станции Дарница в 5:50, а из Киева-Пассажирского - в 6:15. Прибытие в Трускавец запланировано на 13:45.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Трускавца в 14:30 и прибывать в Киев в 22:28.

Маршрут предполагает остановки в Дубне, на станции Пидзамче, во Львове и Дрогобыче.

Продолжение маршрута позволит пассажирам добраться до Трускавца без пересадки во Львове. Этот курортный город известен своими оздоровительными возможностями и является популярным направлением отдыха в осенний период.

Напомним, с 20 октября АО "Укрзализныця" прекращает курсирование двух поездов дальнего сообщения - № 79/80 "Сичеслав" Днепр - Львов и № 31/32 Запорожья - Перемышль.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности