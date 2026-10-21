Из Киева в Трускавец без пересадок: "Укрзализныця" изменила маршрут Интерсити+

"Укрзализныця" продолжает маршрут поезда Интерсити+ №743 сообщением Дарница — Львов в Трускавец через Дрогобыч.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба перевозчика.

Интерсити+ в Трускавец

Первый рейс по обновленному маршруту запланирован на 23 октября. Билеты уже поступили в продажу.

Поезд будет курсировать каждый день, кроме вторника и среды. Изменения должны расширить возможности для путешествий в канун осенних каникул, в частности для семей с детьми и организованных детских групп.

Расписание поезда

Поезд будет отправляться со станции Дарница в 5:50, а из Киева-Пассажирского - в 6:15. Прибытие в Трускавец запланировано на 13:45.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Трускавца в 14:30 и прибывать в Киев в 22:28.

Маршрут предполагает остановки в Дубне, на станции Пидзамче, во Львове и Дрогобыче.

Продолжение маршрута позволит пассажирам добраться до Трускавца без пересадки во Львове. Этот курортный город известен своими оздоровительными возможностями и является популярным направлением отдыха в осенний период.

Напомним, с 20 октября АО "Укрзализныця" прекращает курсирование двух поездов дальнего сообщения - № 79/80 "Сичеслав" Днепр - Львов и № 31/32 Запорожья - Перемышль.