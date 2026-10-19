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"Укрзализныця" отменяет поезда из Днепра и Запорожья во Львов и Польшу: причины

Укрзализныця
"Укрзализныця" с 20 октября планирует отменить поезда Днепр – Львов и Запорожье – Перемышль / Укрзалізниця

С 20 октября АО "Укрзализныця" планирует прекратить курсирование двух поездов дальнего сообщения — № 79/80 "Сичеслав" Днепр — Львов и № 31/32 Запорожья — Перемышль.

Как пишет Dilo, об этом сообщила "Укрзализныця" в Threads.

Почему отменяют поезда

Причиной такого решения называют ухудшение ситуации безопасности, что привело к значительному снижению пассажиропотока.

Последний рейс поезда "Сичеслав" из Днепра запланирован на 19 октября, а из Львова – на 20 октября.

Согласно опубликованному расписанию, поезд № 31/32 должен отправиться в последний раз из Запорожья 19 октября, а из Перемышля – 20 октября.

Альтернативные маршруты

Как отмечают в УЗ, пассажиры, которые планировали ехать из Днепра во Львов поездом "Сичеслав", смогут воспользоваться другими рейсами. Среди альтернатив – поезда № 39/40, 5/6, 3/4, 85/86, 41/42, 61/62, 261/262 и 127/128.

Для поездок из Запорожья в Перемышль пассажирам предлагают альтернативные маршруты с пересадкой во Львове или Киеве.

Напомним, с 1 октября "Укрзализныця" запустила пилотный проект комбинированного сообщения "поезд + автобус" на отдельных прифронтовых участках в Сумы и Лозовую. В случае угрозы, по которой поезд не сможет продолжить движение, пассажиров будут довозить автобусами.

Автор:
Светлана Манько

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