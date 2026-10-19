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"Укрзалізниця" скасовує поїзди з Дніпра та Запоріжжя до Львова і Польщі: причини

Укрзалізниця
"Укрзалізниця" з 20 жовтня планує скасувати поїзди Дніпро – Львів та Запоріжжя – Перемишль / Укрзалізниця

З 20 жовтня АТ “Укрзалізниця” планує припинити курсування двох поїздів далекого сполучення – № 79/80 "Січеслав" Дніпро – Львів та № 31/32 Запоріжжя – Перемишль.

Як пише Dilo, про це повідомила "Укрзалізниця" у Threads.

Чому скасовують поїзди

Причиною такого рішення називають погіршення безпекової ситуації, що призвело до значного зниження пасажиропотоку.

Останній рейс поїзда "Січеслав" із Дніпра запланований на 19 жовтня, а зі Львова – на 20 жовтня.

Згідно з опублікованим розкладом, поїзд № 31/32 має вирушити востаннє із Запоріжжя 19 жовтня, а з Перемишля – 20 жовтня.

Альтернативні маршрути

Як наголошують в УЗ, пасажири, які планували їхати з Дніпра до Львова поїздом "Січеслав", зможуть скористатися іншими рейсами. Серед альтернатив – поїзди № 39/40, 5/6, 3/4, 85/86, 41/42, 61/62, 261/262 та 127/128.

Для поїздок із Запоріжжя до Перемишля пасажирам пропонують альтернативні маршрути з пересадкою у Львові або Києві.

Нагадаємо, з 1 жовтня “Укрзалізниця” запустила пілотний проєкт комбінованого сполучення “поїзд + автобус” на окремих прифронтових ділянках до Сум та Лозової. У разі загрози, через яку поїзд не зможе продовжити рух, пасажирів довозитимуть автобусами.

Автор:
Світлана Манько

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