УЗ запускає комбіновані рейси до Сум та Лозової через безпекові ризики

З 1 жовтня “Укрзалізниця” запускає пілотний проєкт комбінованого сполучення “поїзд + автобус” на окремих прифронтових ділянках до Сум та Лозової. У разі загрози, через яку поїзд не зможе продовжити рух, пасажирів довозитимуть автобусами.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника.

Нова схема поїздок до Сум та Лозової

Новий формат має забезпечити пасажирське сполучення з регіонами, де безпекова ситуація може змінюватися щодня.

Якщо через загрозу поїзд не зможе доїхати до Сум або Лозової чи вирушити звідти, "Укрзалізниця" організовуватиме перевезення пасажирів автобусами.

Розклад руху поїздів та автобусів синхронізують. У разі затримки одного з видів транспорту інший чекатиме на пасажирів. Ситуацію на маршрутах контролюватимуть моніторингові центри "Укрзалізниці".

Квитки на поїзд із пересадкою на автобус на найближчі дати вже доступні у застосунку "Укрзалізниці". Вартість повного квитка та його доступність для пасажирів не змінюються.

У компанії зазначають, що комбіноване сполучення має зберегти можливість для жителів прифронтових громад дістатися додому та до родичів або виїхати до безпечніших регіонів залежно від безпекової ситуації.

Нагадаємо, Росія пошкодила у 2026 році більше локомотивів УЗ, ніж за всі попередні роки великої війни. Від початку 2026 року через російські атаки постраждало 310 локомотивів, тоді як за період із лютого 2022-го до кінця 2025 року було пошкоджено 227 одиниць.