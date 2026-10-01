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Дата публікації

Зарплати держслужбовців у липні 2026 року: де платять найбільше

Гривні
Середня зарплата у держорганах зросла до 68,2 тис. грн

У липні 2026 року середня нарахована зарплата працівників центральних органів виконавчої влади становила 68,22 тис. грн — на 5,6 тис. грн більше, ніж роком раніше. Найвищий середній показник серед держорганів зафіксували у НКРЕКП — 121,1 тис. грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів України.

Зростання середньої зарплати у липні частково пов'язане із сезоном відпусток та виплатою працівникам грошової допомоги на оздоровлення. Крім того, на місячний показник можуть впливати одноразові виплати — компенсації за невикористану відпустку, матеріальна та вихідна допомога.

Де у держорганах платили найбільше

До п'ятірки держорганів центрального рівня з найвищими середніми зарплатами у липні увійшли:

  1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 121,1 тис. грн;
  2. Апарат Верховної Ради України — 116 тис. грн;
  3. Національне агентство з питань запобігання корупції — 105,2 тис. грн;
  4. Міністерство цифрової трансформації України — 95,3 тис. грн;
  5. Антимонопольний комітет України — 93 тис. грн.

Мінфін наголошує, що ці суми є середньою нарахованою зарплатою за місяць і можуть суттєво змінюватися залежно від одноразових виплат.

Скільки працівників залишилося у держорганах

У липні фактична чисельність працівників державних органів становила 165,4 тис. осіб. Це на 1,9 тис. менше, ніж у липні минулого року.

Із них 108,4 тис. осіб працювали у державних органах центрального рівня та їхніх територіальних підрозділах, 23 тис. — у місцевих державних і військових адміністраціях, ще 34 тис. — в органах судової влади.

Таким чином, на тлі скорочення загальної чисельності працівників середня оплата праці у центральних органах влади продовжила зростати.

Скільки отримують судді

Окремо Мінфін оприлюднив дані щодо суддівської винагороди. У липні в органах судової системи її середній розмір сягав 743,55 тис. грн у вищих судових органах, тоді як у місцевих загальних судах показник становив 120,3 тис. грн.

Дані про оплату праці та чисельність працівників державних органів Мінфін оновлює щомісяця. Статистика не охоплює сектор безпеки й оборони.

Нагадаємо, раніше Dilo писало про зарплати у держорганах: у червні 2026 року середня нарахована зарплата працівників центральних органів виконавчої влади становила 66,84 тис. грн.

Автор:
Тетяна Гойденко

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