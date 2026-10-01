Приватні грошові перекази в Україну продовжують падати

За вісім місяців 2026 року грошові перекази в Україну впали на 7,5% до $4,91 млрд.

Як пише Dilo, про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За його даними, найбільше падіння зафіксовано по зарплатам з-за кордону (-23,9%) до 1,11 млрд дол. Це падіння прискорюється від місяця до місяця.

Експерт пояснює, це свідчить про те, що все менше офіційних переказів зарплат та оплати контрактів фіксується.

Натомість приватні перекази хоча й зберігають позитивну динаміку за 8 місяців 2026 року (+16,1%) до 2,18 млрд грн, але темпи також падають.

Найбільш стабільні перекази по неформальним каналам, які НБУ фіксує на рівні 201-204 млн на місяць, які за вісім місяців становили 1,62 млрд дол.

Шевчишин зауважує, що у серпні перекази обвалились на 4,5% до $615 млн, що є найбільшим падінням для цього місяця за доступну статистику та значно більше історичних середніх 1,5%.

"А через активні обстріли й важку зиму, заклики влади (навіть міської), щодо розгляду евакуації, тимчасового переїзду зрозуміло що ситуація буде погіршуватись. А отже річні прогнози можно переглядати з пониженням. Поки мінімально до 7,4 млрд дол, але й це може бути забагато", - констатує аналітик.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року обсяг приватних переказів в Україну скоротився на 6,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 3,684 млрд доларів. Найбільше скоротилися надходження, пов'язані з оплатою праці українців, які тимчасово працюють за кордоном, тоді як частка допомоги сім'ям, навпаки, зросла.