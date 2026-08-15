Україна отримує менше грошей від заробітчан: перекази впали ще на 7%

У першому півріччі 2026 року обсяг приватних переказів в Україну скоротився на 6,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 3,684 млрд доларів. Найбільше скоротилися надходження, пов'язані з оплатою праці українців, які тимчасово працюють за кордоном, тоді як частка допомоги сім'ям, навпаки, зросла.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За шість місяців Україна отримала на 273 млн доларів приватних переказів менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Водночас темпи падіння суттєво сповільнилися: роком раніше обсяг переказів скоротився на 19,5%.

Змінилася і структура надходжень:

кошти від оплати праці українців, які тимчасово працюють за кордоном, скоротилися на 21,3%;

приватні трансферти, тобто гроші та інша допомога сім'ям з-за кордону, зросли на 13,3%;

на приватні трансферти тепер припадає трохи більше половини всіх приватних переказів.

Таким чином, українці за кордоном продовжують переказувати кошти своїм родинам, однак надходження, безпосередньо пов'язані з тимчасовими заробітками за кордоном, зменшуються.

Зміни відбуваються і в способах переказу грошей. Обсяг коштів, які надходять через банки, міжнародні платіжні системи та поштові відділення, майже не змінився. Натомість неформальні надходження, зокрема передавання готівки, скоротилися на 17,6%.

У результаті частка офіційних каналів у загальному обсязі приватних переказів зросла до 66,2%. Однак це відбулося не через збільшення переказів через банки та платіжні системи, а через скорочення неформальних надходжень.

Гетманцев припускає, що серед причин такої динаміки можуть бути зменшення сезонної трудової міграції та возз'єднання частини українських сімей за кордоном. Якщо люди залишаються в іншій країні надовго разом із сім'ями, більша частина їхніх доходів витрачається там, а не переказується в Україну.

За його словами, така тенденція важлива не лише через скорочення валютних надходжень. Вона також може свідчити про ризик того, що частина українців дедалі більше закріплюється за кордоном, що матиме довгострокові наслідки для українського ринку праці.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року через міжнародні платіжні системи в Україну надійшло 2,5 млрд доларів, а загальний обсяг приватних переказів через офіційні та неофіційні канали перевищив 8 млрд доларів.