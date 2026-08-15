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Украина получает меньше денег от заробитчан: переводы сократились еще на 7%

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Украина получает меньше денег от работников / Depositphotos

В первом полугодии 2026 года объем частных переводов в Украину сократился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,684 млрд долларов. Больше сократились поступления, связанные с оплатой труда украинцев, временно работающих за границей, тогда как доля помощи семьям, наоборот, возросла.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

За шесть месяцев Украина получила на 273 млн. долларов частных переводов меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В то же время, темпы падения существенно замедлились: годом ранее объем переводов сократился на 19,5%.

Изменилась и структура поступлений:

  • средства от оплаты труда украинцев, временно работающих за границей, сократились на 21,3%;
  • частные трансферты, то есть деньги и другая помощь семьям из-за границы, выросли на 13,3%;
  • на частные трансферты теперь приходится немногим более половины всех частных переводов.

Таким образом, украинцы за границей продолжают переводить средства своим семьям, однако поступления, напрямую связанные с временными заработками за границей, уменьшаются.

Изменения происходят и в способах перевода денег. Объем средств, поступающих через банки, международные платежные системы и почтовые отделения почти не изменился. Неформальные поступления, в частности передача наличных, сократились на 17,6%.

В результате доля официальных каналов в общем объеме частных переводов выросла до 66,2%. Однако это произошло не из-за увеличения переводов через банки и платежные системы, а из-за сокращения неформальных поступлений.

Гетманцев предполагает, что среди причин такой динамики может быть уменьшение сезонной трудовой миграции и воссоединение части украинских семей за рубежом. Если люди остаются в другой стране надолго вместе с семьями, большая часть их доходов тратится там, а не переводится в Украину.

По его словам, такая тенденция важна не только из-за сокращения валютных поступлений. Она также может свидетельствовать о риске того, что часть украинцев все больше закрепляется за границей, что будет иметь долгосрочные последствия для украинского рынка труда.

Напомним, по итогам 2025 года через международные платежные системы в Украину поступило 2,5 млрд долларов, а общий объем частных переводов   из-за официальных и неофициальных каналов превысил 8 млрд долларов.

Автор:
Татьяна Гойденко

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