НБУ смягчил валютные ограничения для украинцев: что изменится

Национальный банк Украины запустил крупный пакет по смягчению валютных ограничений для бизнеса, финансового сектора и населения, который заработает с 11 августа. Больше всего они рассчитаны на украинцев, находящихся за границей.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

В регуляторе отмечают, что вступающие в силу 11 августа изменения не создадут рисков для валютного рынка.

Ключевые изменения для граждан

Список ключевых валютных изменений для физических лиц:

Покупка валюты и инвестиции: месячный лимит на покупку безналичной валюты, банковских металлов и ценных бумаг иностранных эмитентов растет в четыре раза — с 50 тыс. до 200 тыс. грн.

месячный лимит на покупку безналичной валюты, банковских металлов и ценных бумаг иностранных эмитентов растет в четыре раза — с 50 тыс. до 200 тыс. грн. Снятие наличных: суточный лимит на снятие наличной валюты со счетов в Украине и за рубежом увеличен вдвое - до 200 тыс. грн.

суточный лимит на снятие наличной валюты со счетов в Украине и за рубежом увеличен вдвое - до 200 тыс. грн. Оплаты за границей: ежемесячный лимит расчетов по гривневым картам повышен до 200 тыс. грн (в пределах этой суммы разрешили SWIFT-переводы и оплату аренды жилья).

Изменения для бизнеса

Еще Нацбанк смягчил валютные ограничения для юридических лиц. Главное изменение для бизнеса заключается в том, что НБУ также увеличивает лимиты на снятие наличных: с гривневых счетов в Украине компании смогут снимать до 200 000 грн. в день вместо 100 000 грн. Лимит на снятие наличных с валютных счетов в Украине и за рубежом также возрастет до 200 000 грн. в день.

А для гривневых корпоративных карт за границей лимит увеличится до 140 000 грн. в месяц вместо 17 500 грн. в неделю.

Также вырастет лимит на расчеты за границей за товары, работы и услуги по гривневым корпоративным картам – со 150 000 до 400 000 грн в месяц. Но расчеты с использованием валютных корпоративных карт будут оставаться без ограничений.

Кроме того, в рамках расширения механизмов стимулирующей валютной либерализации вводятся изменения для получения благотворительных взносов, разрешается передавать лимиты между компаниями бизнес-группы, расширяются возможности для экспортеров и т.д.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что постепенная отмена валютных ограничений остается одним из приоритетов регулятора с 2023 года, когда НБУ приступил к поэтапному переходу к более гибкой валютной политике. Новые шаги отвечают макроэкономическому прогнозу и должны поддержать украинское производство и экономический рост.