НБУ пом'якшив валютні обмеження для українців: що зміниться

Національний банк України запустив великий пакет з пом’якшення валютних обмежень для бізнесу, фінансового сектору та населення, який запрацює з 11 серпня. Найбільше вони розраховані на українців, які перебувають за кордоном.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

У регуляторі зазначають, що зміни, які вступають у силу 11 серпня, не створять ризиків для валютного ринку.

Ключові зміни для громадян

Список ключових валютних змін для фізичних осіб наступний:

Купівля валюти та інвестиції: місячний ліміт на купівлю безготівкової валюти, банківських металів та цінних паперів іноземних емітентів зростає вчетверо — з 50 тис. до 200 тис. грн.

місячний ліміт на купівлю безготівкової валюти, банківських металів та цінних паперів іноземних емітентів зростає вчетверо — з 50 тис. до 200 тис. грн. Зняття готівки: добовий ліміт на зняття готівкової валюти з рахунків в Україні та за кордоном збільшено вдвічі — до 200 тис. грн.

добовий ліміт на зняття готівкової валюти з рахунків в Україні та за кордоном збільшено вдвічі — до 200 тис. грн. Оплати за кордоном: щомісячний ліміт розрахунків з гривневих карток підвищено до 200 тис. грн (у межах цієї суми дозволили SWIFT-перекази та оплату оренди житла).

Зміни для бізнесу

Ще Нацбанк пом'якшив валютні обмеження для юридичних осіб. Головна зміна для бізнесу полягає у тому, що НБУ також збільшує ліміти на зняття готівки: із гривневих рахунків в Україні компанії зможуть знімати до 200 000 грн на день замість 100 000 грн. Ліміт на зняття готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном також зросте до 200 000 грн на день.

А для гривневих корпоративних карток за кордоном ліміт збільшиться до 140 000 грн на місяць замість 17 500 грн на тиждень.

Також зросте ліміт на розрахунки за кордоном за товари, роботи та послуги з гривневих корпоративних карток - з 150 000 до 400 000 грн на місяць. Але розрахунки з використанням валютних корпоративних карток лишатимуться без обмежень.

Окрім того, у рамках розширення механізмів стимулюючої валютної лібералізації, вводяться зміни для отримання благодійних внесків, дозволяється передавати ліміти між компаніями бізнес-групи, розширюються можливості для експортерів тощо.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що поступове скасування валютних обмежень залишається одним із пріоритетів регулятора з 2023 року, коли НБУ розпочав поетапний перехід до більш гнучкої валютної політики. Нові кроки відповідають макроекономічному прогнозу та мають підтримати українське виробництво й економічне зростання.