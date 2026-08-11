- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Після удару РФ по складу Novus почав працювати "з коліс": чи очікувати дефіциту товарів
Мережа магазинів Novus перейшли на формат прямих постачань від ключових контрагентів після знищення центрального складу внаслідок удару РФ.
Як пише Delo.ua, про це розповів генеральний директор Novus Україна Марк Петкевич в інтерв'ю RAU.
Перебудова логістики
За його словами, після удару в компанії впровадили план антикризового управління логістикою.
"Першим кроком стало переведення ключових постачальників на формат прямих поставок безпосередньо в магазини, минаючи центральний склад. Паралельно ми задіяли наші резервні складські майданчики та перенаправили товарні потоки через регіональні вузли", – наголосив Петкевич.
Він додав, що наразі триває робота над повною стабілізацією цієї оновленої логістичної моделі.
"Це безперервний і дуже складний процес, який ми крок за кроком оптимізуємо щодня “на колесах”. Головний виклик для нас зараз полягає у повній стабілізації оновленої логістичної моделі та зниженні операційних витрат на доставку товарів. Пріоритетом на найближчі тижні є остаточне налагодження роботи дублюючих складських площ", - заявив генеральний директор Novus.
Він зауважив, що компанія відмовляється від моделі одного великого централізованого логістичного центра на користь розподіленої мережі менших хабів і розбудовує інфраструктуру, яку неможливо паралізувати одним ударом.
Дефіцит товарів
Петкевич запевнив, що передумов для глобального дефіциту товарів у магазинах немає. При цьому генеральний директор Novus підтвердив, що через масштабні втрати логістичної системи в окремих супермаркетах можлива тимчасова відсутність деяких позицій.
"Коли руйнується великий розподільчий центр, з ланцюжка постачання мережі одразу випадають мільйони одиниць продукції. Можливі затримки з поповненням окремих специфічних позицій, але базові продукти харчування та товари першої потреби будуть у магазинах у повному обсязі", – підкреслив Петкевич.
Удар по складам
У ніч проти 5 серпня російська атака уразила десять складських об’єктів Київського регіону загальною площею близько 100 тис. кв. м.
Так, пошкоджень зазнали складські потужності Novus. У компанії повідомили про масштабні руйнування та повну зупинку роботи об’єкта
Також пожежі виникли на двох розподільчих центрах Fozzy Group, яка розвиває мережу "Сільпо"; компанія повідомила про загибель шістьох працівників.
Попри російські атаки на склади та логістичну інфраструктуру, українцям не варто очікувати масового дефіциту товарів. Експерти прогнозують лише можливе тимчасове зникнення окремих брендів і незначне подорожчання деяких товарів через логістику, але без істотного впливу на ринок