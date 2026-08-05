Два розподільчі центри "Сільпо" постраждали від російської атаки

Унаслідок російського обстрілу 5 серпня виникли пожежі на двох розподільчих центрах "Сільпо". За останніми даними компанії, загинули шестеро працівників, кількість постраждалих уточнюється.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Сільпо".

У компанії не уточнили розташування розподільчих центрів, масштаби пошкоджень і можливий вплив атаки на їхню роботу.

Представники "Сільпо" повідомили, що підтримують зв’язок із близькими загиблих і постраждалих та готові надати їм необхідну допомогу.

Також сьогодні російська атака трьома балістичними ракетами знищила розподільчий складський комплекс Rozetka у Броварах. Об’єкт не підлягає відновленню.

Російський обстріл знищив два ключові логістичні комплекси “Епіцентру” - у Києві та Калинівці. Один із комплексів згорів повністю, а на іншому було зруйновано виробничі потужності.

Окрім цього внаслідок масованої російської атаки було знищено сортувальний центр "Нової пошти" у Києві. Загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення. Компанія пообіцяла повністю компенсувати оголошену вартість пошкоджених відправлень.