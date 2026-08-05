Російська атака пошкодила складський комплекс Novus: роботу об’єкта зупинено

Логістичний центр мережі супермаркетів Novus у Києві зазнав кількох прямих ракетних влучань під час нічної атаки РФ. У компанії повідомили про масштабні руйнування та повну зупинку роботи об’єкта

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Під удар потрапив логістичний центр Novus

Логістичний центр мережі супермаркетів Novus у Києві зазнав кількох прямих ракетних влучань під час нічної атаки РФ. Наразі компанія оцінює масштаб руйнувань, а на місці триває ліквідація наслідків удару та пожежі.

У Novus повідомили, що, попри значні пошкодження та повну зупинку роботи об’єкта, серед працівників компанії та партнерів загиблих немає. Під час повітряної тривоги команда перебувала в укритті.

"Це вже другий удар по нашому логістичному центру, наразі масштаб руйнувань ще оцінюється", - зазначили у компанії.

У Novus подякували рятувальникам ДСНС за роботу з ліквідації наслідків атаки та відзначили витримку своїх працівників.

Компанія наголосила, що головним завданням залишається забезпечення безперервної роботи магазинів. Команда вже працює над перерозподілом товарних запасів, щоб покупці й надалі могли отримувати необхідні продукти та товари першої необхідності.

Наслідки російської атаки

Нагадаємо, унаслідок російського обстрілу 5 серпня виникли пожежі на двох розподільчих центрах "Сільпо". За останніми даними компанії, загинули шестеро працівників, кількість постраждалих уточнюється.

Також сьогодні російська атака трьома балістичними ракетами знищила розподільчий складський комплекс Rozetka у Броварах. Об’єкт не підлягає відновленню.

Російський обстріл знищив два ключові логістичні комплекси “Епіцентру” - у Києві та Калинівці. Один із комплексів згорів повністю, а на іншому було зруйновано виробничі потужності.

Окрім цього внаслідок масованої російської атаки було знищено сортувальний центр "Нової пошти" у Києві. Загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення. Компанія пообіцяла повністю компенсувати оголошену вартість пошкоджених відправлень.