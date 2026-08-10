Штучний інтелект на власному ПК: Meta випустила модель Muse Glimmer для домашнього користування

Компанія Meta представила нову безкоштовну модель штучного інтелекту Muse Glimmer на 30 мільярдів параметрів, яку можна завантажити та запустити на домашньому ПК з однією відеокартою.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Призначення Muse Glimmer

Muse Glimmer є оновленою версією моделі Muse Spark 1.2. Основне призначення системи — виконання автономних завдань, таких як управління розкладом та організація файлів. Завантаження моделі є безкоштовним через платформу Hugging Face, проте користувачі самостійно оплачують власні обчислювальні витрати.

Позиція Цукерберга

Представлення моделі супроводжувалося публікацією головного виконавчого директора Meta Марка Цукерберга, де він висловився проти жорсткого контролю над ШІ, який підтримують компанії OpenAI та Anthropic PBC.

"Замість того, щоб централізувати суперінтелект, ми повинні широко його поширювати та дати кожній людині можливість керувати ним", — написав Цукерберг. Він також додав, що вважає обмеження іноземного відкритого софту неефективним кроком. На його думку, головне завдання США — зробити власні відкриті розробки найкращими у світі.

Керівник Meta також розкритикував розробників, які створюють ШІ лише для корпорацій та урядів, і заявив про намір створити персональний суперінтелект для кожного.

Інвестиції у ШІ

Американські технологічні компанії, серед яких Meta, Amazon, Alphabet та Microsoft, виділяють понад $2 трлн на розширення інфраструктури ШІ. Для фінансування проєктів Meta вперше почала стягувати плату за доступ розробників до моделі Muse Spark 1.1, а також розробляє хмарний інфраструктурний бізнес за аналогією з Amazon Web Services.

Крім того, Meta оголосила про створення фонду в розмірі $1 млрд для інвестування в американські громади, де розташовані її центри обробки даних. Адже створення таких об'єктів викликає протести місцевих жителів через високе споживання землі, електроенергії та води.

Нагадаємо, у липні акції Meta Platforms впали на 7,5% після публікації квартального фінансового звіту. Причиною падіння стало стрімке зростання витрат на інфраструктуру штучного інтелекту, яке спричинило падіння вільного грошового потоку компанії на 91%.