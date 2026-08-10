Искусственный интеллект на собственном ПК: Meta выпустила модель Muse Glimmer для домашнего пользования

Компания Meta представила новую бесплатную модель искусственного интеллекта Muse Glimmer на 30 миллиардов параметров, которую можно скачать и запустить на домашнем ПК с одной видеокартой.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Назначение Muse Glimmer

Muse Glimmer представляет собой обновленную версию модели Muse Spark 1.2. Основное назначение системы – выполнение автономных задач, таких как управление расписанием и организация файлов. Загрузка модели бесплатна через платформу Hugging Face, однако пользователи самостоятельно оплачивают собственные вычислительные расходы.

Позиция Цукерберга

Представление модели сопровождалось публикацией главного исполнительного директора Meta Марка Цукерберга, где он высказался против жесткого контроля над ИИ, поддерживаемым компанией OpenAI и Anthropic PBC.

"Вместо того, чтобы централизовать суперинтеллект, мы должны широко распространять его и дать каждому человеку возможность управлять им", - написал Цукерберг. Он также добавил, что считает ограничение иностранного открытого софта неэффективным шагом. По его мнению, главная задача США – сделать собственные открытые разработки лучшими в мире.

Руководитель Meta также подверг критике разработчиков, которые создают ИИ только для корпораций и правительств, и заявил о намерении создать персональный суперинтеллект для каждого.

Инвестиции в ИИ

Американские технологические компании, среди которых Meta, Amazon, Alphabet и Microsoft, выделяют более $2 трлн на расширение инфраструктуры ИИ. Для финансирования проектов Meta впервые начала взимать плату за доступ разработчиков к модели Muse Spark 1.1, а также разрабатывает облачный инфраструктурный бизнес по аналогии с Amazon Web Services.

Кроме того, Meta объявила о создании фонда в размере $1 млрд для инвестирования в американские общества, где расположены ее центры обработки данных. Ведь создание таких объектов вызывает протесты местных жителей из-за высокого потребления земли, электроэнергии и воды.

Напомним, что в июле акции Meta Platforms упали на 7,5% после публикации квартального финансового отчета. Причиной падения стал стремительный рост затрат на инфраструктуру искусственного интеллекта, повлекший за собой падение свободного денежного потока компании на 91%.