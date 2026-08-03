Конкурент Anthropic: Alibaba выпустила свою самую большую модель ИИ

Технологический гигант Alibaba представил самую мощную в своей истории модель искусственного интеллекта Qwen3.8-Max на 2,4 триллиона параметров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Производительность новой модели

По оценкам разработчиков, ее производительность находится на уровне с американской моделью Fable 5 от Anthropic PBC , экспортный контроль в отношении которой ввели США.

Также в ряде тестов Qwen 3.8- Max получила более высокие рейтинги, чем разработка Kimi K 3 от компании Moonshot .

"Многие инвесторы продолжают недооценивать китайские модели искусственного интеллекта из-за ограничения США на чипы или общий скептицизм. На самом деле разрыв, вероятно, намного меньше и быстро уменьшается. Qwen 3.8 от Alibaba – еще одно доказательство, после Kimi K 3", – сказал управляющий директор Union Bancaire Priv .

Реакция рынка и условия доступа

После презентации акции Alibaba в Гонконге выросли на 7,3%, что явилось самым большим суточным показателем компании за месяц.

На следующей неделе разработчики выложат в публичный доступ весовые коэффициенты Qwen 3.8- Max , что позволит пользователям настраивать модель под собственные задачи. Тариф на использование технологии составляет $2 за миллион входных токенов и $6 за миллион выходных токенов.

Дебют модели состоялся на фоне выхода других продуктов от китайских разработчиков: компания DeepSeek расширила доступ к модели V4 Flash ; ByteDance и MiniMax запустили новые видеогенераторы; компании Moonshot и Z.ai продолжают обновление собственных нейросетей.

Напомним, в июле Alibaba запретила своим сотрудникам использовать ИИ-помощник для написания кода Claude Code от американской лаборатории Anthropic . Решение было принято после того, как в инструменте обнаружили функции, способные идентифицировать пользователей из Китая в обход защитных прокси-серверов.