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Конкурент Anthropic: Alibaba выпустила свою самую большую модель ИИ
Технологический гигант Alibaba представил самую мощную в своей истории модель искусственного интеллекта Qwen3.8-Max на 2,4 триллиона параметров.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.
Производительность новой модели
По оценкам разработчиков, ее производительность находится на уровне с американской моделью Fable 5 от Anthropic PBC , экспортный контроль в отношении которой ввели США.
Также в ряде тестов Qwen 3.8- Max получила более высокие рейтинги, чем разработка Kimi K 3 от компании Moonshot .
"Многие инвесторы продолжают недооценивать китайские модели искусственного интеллекта из-за ограничения США на чипы или общий скептицизм. На самом деле разрыв, вероятно, намного меньше и быстро уменьшается. Qwen 3.8 от Alibaba – еще одно доказательство, после Kimi K 3", – сказал управляющий директор Union Bancaire Priv .
Реакция рынка и условия доступа
После презентации акции Alibaba в Гонконге выросли на 7,3%, что явилось самым большим суточным показателем компании за месяц.
На следующей неделе разработчики выложат в публичный доступ весовые коэффициенты Qwen 3.8- Max , что позволит пользователям настраивать модель под собственные задачи. Тариф на использование технологии составляет $2 за миллион входных токенов и $6 за миллион выходных токенов.
Дебют модели состоялся на фоне выхода других продуктов от китайских разработчиков: компания DeepSeek расширила доступ к модели V4 Flash ; ByteDance и MiniMax запустили новые видеогенераторы; компании Moonshot и Z.ai продолжают обновление собственных нейросетей.
Напомним, в июле Alibaba запретила своим сотрудникам использовать ИИ-помощник для написания кода Claude Code от американской лаборатории Anthropic . Решение было принято после того, как в инструменте обнаружили функции, способные идентифицировать пользователей из Китая в обход защитных прокси-серверов.