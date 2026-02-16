- Категория
Alibaba представила Qwen 3.5 — новую модель искусственного интеллекта для самостоятельного выполнения задач
Китайский технологический гигант Alibaba представил новую модель искусственного интеллекта Qwen 3.5, разработанную для самостоятельного выполнения сложных задач. Компания заявляет, что модель демонстрирует существенные улучшения производительности и экономичности, превосходя некоторые американские конкурентные решения по нескольким тестам.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .
Qwen 3.5 способен самостоятельно выполнять действия в мобильных и настольных приложениях, используя так называемые визуальные агентные возможности. Alibaba сообщила, что новая модель в восемь раз эффективнее своего непосредственного предшественника и на 60% дешевле в использовании, что позволяет предприятиям и разработчикам достигать большего с теми же вычислительными ресурсами.
Релиз Qwen 3.5 состоялся на фоне конкуренции на китайском рынке, где доминируют чат-боты Doubao от ByteDance и DeepSeek, ставшая в прошлом году первой китайской AI-компанией, вышедшей на мировой рынок. В преддверии ByteDance выпустила обновление Doubao 2.0, позиционируя его также как решение для эры агентного ИИ.
Развертывание Qwen 3.5 может помочь Alibaba укрепить свои позиции в условиях жесткой конкуренции. Ранее компания стимулировала пользователей взаимодействовать с Qwen через кампании с купонами, что привело к семикратному росту активных пользователей. Предыдущая модель Qwen 2.5-Max уже конкурировала с DeepSeek и показывала преимущества над некоторыми американскими моделями.
Alibaba обнародовала бенчмарки, показывающие, что Qwen 3.5 превосходит не только предыдущую версию, но и модели американских конкурентов GPT-5.2, Claude Opus 4.5 и Gemini 3 Pro. Ожидается, что DeepSeek в ближайшие дни представит свою модель нового поколения, подпитывающую ожидания инвесторов и отраслевых аналитиков на фоне глобальной распродажи технологических акций.
Ранее Alibaba объявил о выпуске своих новых "умных" очков Quark AI. Таким образом, компания начала конкуренцию с американской Meta, которая занимает лидерские позиции в этой сфере.