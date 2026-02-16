Запланована подія 2

Alibaba представила Qwen 3.5 — новую модель искусственного интеллекта для самостоятельного выполнения задач

Alibaba
Alibaba создала собственный чип искусственного интеллекта / Depositphotos

Китайский технологический гигант Alibaba представил новую модель искусственного интеллекта Qwen 3.5, разработанную для самостоятельного выполнения сложных задач. Компания заявляет, что модель демонстрирует существенные улучшения производительности и экономичности, превосходя некоторые американские конкурентные решения по нескольким тестам.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Qwen 3.5 способен самостоятельно выполнять действия в мобильных и настольных приложениях, используя так называемые визуальные агентные возможности. Alibaba сообщила, что новая модель в восемь раз эффективнее своего непосредственного предшественника и на 60% дешевле в использовании, что позволяет предприятиям и разработчикам достигать большего с теми же вычислительными ресурсами.

Релиз Qwen 3.5 состоялся на фоне конкуренции на китайском рынке, где доминируют чат-боты Doubao от ByteDance и DeepSeek, ставшая в прошлом году первой китайской AI-компанией, вышедшей на мировой рынок. В преддверии ByteDance выпустила обновление Doubao 2.0, позиционируя его также как решение для эры агентного ИИ.

Развертывание Qwen 3.5 может помочь Alibaba укрепить свои позиции в условиях жесткой конкуренции. Ранее компания стимулировала пользователей взаимодействовать с Qwen через кампании с купонами, что привело к семикратному росту активных пользователей. Предыдущая модель Qwen 2.5-Max уже конкурировала с DeepSeek и показывала преимущества над некоторыми американскими моделями.

Alibaba обнародовала бенчмарки, показывающие, что Qwen 3.5 превосходит не только предыдущую версию, но и модели американских конкурентов GPT-5.2, Claude Opus 4.5 и Gemini 3 Pro. Ожидается, что DeepSeek в ближайшие дни представит свою модель нового поколения, подпитывающую ожидания инвесторов и отраслевых аналитиков на фоне глобальной распродажи технологических акций.

Ранее Alibaba объявил о выпуске своих новых "умных" очков Quark AI. Таким образом, компания начала конкуренцию с американской Meta, которая занимает лидерские позиции в этой сфере.

Автор:
Татьяна Гойденко