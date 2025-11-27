Запланована подія 2

Новини
Alibaba випустила "розумні" окуляри Quark з функціями перекладу та розпізнавання цін

окуляри
Користувачі зможуть використовувати Quark для низки завдань / Depositphotos

Китайський технологічний гігант Alibaba оголосив про випуск своїх нових "розумних" окулярів Quark AI. Таким чином, компанія розпочала конкуренцію з американською Meta, яка наразі займає лідерські позиції у цій сфері.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Гарнітура, схожа на звичайні окуляри

На відміну від громіздких VR-гарнітур, вироблених, наприклад, Meta, окуляри Quark мають вигляд звичайних чорних пластикових окулярів.

Гарнітура працюватиме на базі власної моделі та застосунку Qwen AI від Alibaba, а ціни на пристрій стартуватимуть від 1899 юанів ($268,25).

Alibaba заявила, що окуляри будуть глибоко інтегровані з її ключовими додатками, такими як платіжний сервіс Alipay та торговий сайт Taobao. Користувачі зможуть використовувати Quark для низки завдань, зокрема для миттєвого перекладу під час подорожей та розпізнавання цін у магазинах.

Гонка за пристроями зі штучним інтелектом

Випуск Quark є частиною агресивного просування Alibaba на споживчий ринок ШІ, де компанія історично відставала від своїх глобальних конкурентів. Раніше цього місяця Alibaba також запустила серйозне оновлення свого чат-бота зі штучним інтелектом.

Світова гонка за новими формами пристроїв для розваг та обчислень на базі ШІ розпалила боротьбу між найбільшими технологічними компаніями:

  • Meta (власник Instagram) переважно домінує в індустрії VR-гарнітур, займаючи близько 80% ринку.
  • Apple продає свою гарнітуру Vision Pro.
  • Samsung Electronics у жовтні випустила гарнітуру розширеної реальності Galaxy XR, яка використовує функції ШІ від Google.

Слід зазначити, що й інші китайські компанії також випустили аналогічні продукти: Xiaomi запустила свій продукт у червні, а Baidu вже продає схожі окуляри на базі ШІ.

Раніше генеральний директор Meta, до якого входить Facebook та Instagram, Марк Цукерберг заявив інвесторам, що люди без окулярів зі штучним інтелектом у майбутньому будуть у невигідному становищі.

Meta активно працює над створенням "розумних окулярів", таких як Ray-Ban Meta та Oakley Meta. Ці окуляри дозволяють слухати музику, фотографувати та знімати відео, ставити питання Meta AI, зокрема про те, що бачить користувач. Доходи від продажу Ray-Ban Meta за рік зросли більше ніж утричі. 

Наразі, станом на кінець 2025 року, "розумні" окуляри (такі як Meta Quest, Apple Vision Pro, або нещодавно представлені Alibaba Quark AI) не мають широкого масового поширення в Україні як повсякденний споживчий пристрій, подібно до смартфонів чи ноутбуків. Більшість найбільш інноваційних моделей офіційно на ринок України не постачаються або їхній продаж дуже обмежений.  

Автор:
Тетяна Бесараб