Аlibaba анонсувала відкриття нових дата-центрів і представила свою найбільшу ШІ-модель на 1 трлн параметрів

Китайський гігант електронної комерції Alibaba оголосив про масштабне розширення своєї хмарної інфраструктури та штучного інтелекту. Компанія планує відкрити перші дата-центри в Бразилії, Франції та Нідерландах, а протягом наступного року додати ще об’єкти в Мексиці, Японії, Південній Кореї, Малайзії та Дубаї.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Таким чином, мережа Alibaba Cloud, яка налічує зараз 91 діючий дата-центр у 29 регіонах світу, значно зросте. Розширення є частиною стратегії, у якій штучний інтелект та хмарні сервіси стають головним бізнес-напрямком нарівні з e-commerce.

Раніше Alibaba анонсувала інвестиції у 380 млрд юанів ($53,4 млрд) у розвиток ШІ-інфраструктури протягом трьох років. На щорічній конференції Apsara CEO компанії Едді Ву заявив, що витрати будуть ще більшими.

"Швидкість розвитку індустрії штучного інтелекту значно перевищила наші очікування, і попит на інфраструктуру також виявився вищим, ніж прогнозувалося", - зазначив Ву.

На тій же конференції Alibaba представила свою найпотужнішу мовну модель штучного інтелекту Qwen3-Max. Вона налічує понад 1 трильйон параметрів і демонструє високі можливості у генерації коду та створенні автономних агентів, які здатні працювати самостійно без постійних підказок людини.

За результатами незалежних тестів (Tau2-Bench), Qwen3-Max перевершила конкурентні ШІ-продукти, зокрема Claude від Anthropic та DeepSeek-V3.1, за окремими показниками.

Серед інших інновацій — Qwen3-Omni, мультимодальна система для VR/AR-рішень (розумні окуляри, інтелектуальні кабіни тощо).

Крім того, Alibaba оголосила про партнерство з Nvidia для спільної розробки фізичних рішень у сфері ШІ: від синтезу та обробки даних до навчання моделей та їхньої симуляційної перевірки.

Нагадаємо, про такі масштабні інвестиції у свою інфраструктуру хмарних обчислень та штучного інтелекту Alibaba анонсувала ще на початку року.