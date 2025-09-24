Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

-0,00

EUR

48,80

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,95

48,79

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Аlibaba анонсувала відкриття нових дата-центрів і представила свою найбільшу ШІ-модель на 1 трлн параметрів

Alibaba
Alibaba відкриє нові дата-центри / Depositphotos

Китайський гігант електронної комерції Alibaba оголосив про масштабне розширення своєї хмарної інфраструктури та штучного інтелекту. Компанія планує відкрити перші дата-центри в Бразилії, Франції та Нідерландах, а протягом наступного року додати ще об’єкти в Мексиці, Японії, Південній Кореї, Малайзії та Дубаї.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Таким чином, мережа Alibaba Cloud, яка налічує зараз 91 діючий дата-центр у 29 регіонах світу, значно зросте. Розширення є частиною стратегії, у якій штучний інтелект та хмарні сервіси стають головним бізнес-напрямком нарівні з e-commerce.

Раніше Alibaba анонсувала інвестиції у 380 млрд юанів ($53,4 млрд) у розвиток ШІ-інфраструктури протягом трьох років. На щорічній конференції Apsara CEO компанії Едді Ву заявив, що витрати будуть ще більшими.

"Швидкість розвитку індустрії штучного інтелекту значно перевищила наші очікування, і попит на інфраструктуру також виявився вищим, ніж прогнозувалося", - зазначив Ву.

На тій же конференції Alibaba представила свою найпотужнішу мовну модель штучного інтелекту Qwen3-Max. Вона налічує понад 1 трильйон параметрів і демонструє високі можливості у генерації коду та створенні автономних агентів, які здатні працювати самостійно без постійних підказок людини.

За результатами незалежних тестів (Tau2-Bench), Qwen3-Max перевершила конкурентні ШІ-продукти, зокрема Claude від Anthropic та DeepSeek-V3.1, за окремими показниками.

Серед інших інновацій — Qwen3-Omni, мультимодальна система для VR/AR-рішень (розумні окуляри, інтелектуальні кабіни тощо).

Крім того, Alibaba оголосила про партнерство з Nvidia для спільної розробки фізичних рішень у сфері ШІ: від синтезу та обробки даних до навчання моделей та їхньої симуляційної перевірки.

Нагадаємо, про такі масштабні інвестиції у свою інфраструктуру хмарних обчислень та штучного інтелекту Alibaba анонсувала ще на початку року.

Автор:
Тетяна Гойденко