Аlibaba анонсировала открытие новых дата-центров и представила свою крупнейшую ИИ-модель на 1 трлн параметров

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba объявил о масштабном расширении своей облачной инфраструктуры и искусственного интеллекта. Компания планирует открыть первые дата-центры в Бразилии, Франции и Нидерландах, а в будущем году добавить еще объекты в Мексике, Японии, Южной Корее, Малайзии и Дубае.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Таким образом, сеть Alibaba Cloud, которая насчитывает сейчас 91 действующий дата-центр в 29 регионах мира, существенно вырастет. Расширение является частью стратегии, в которой искусственный интеллект и облачные сервисы становятся главным бизнес-направлением наравне с e-commerce.

Ранее Alibaba анонсировала инвестиции в 380 млрд юаней ($53,4 млрд) в развитие ИИ-инфраструктуры в течение трех лет. На ежегодной конференции Apsara CEO компании Эдди Ву заявил, что расходы будут еще больше.

"Скорость развития индустрии искусственного интеллекта значительно превысила наши ожидания, и спрос на инфраструктуру также оказался выше, чем прогнозировалось", – отметил Ву.

На той же конференции Alibaba представила свою мощную языковую модель искусственного интеллекта Qwen3-Max. Она насчитывает более 1 триллиона параметров и демонстрирует высокие возможности в генерации кода и создании автономных агентов, способных работать самостоятельно без постоянных подсказок человека.

По результатам независимых тестов (Tau2-Bench), Qwen3-Max превзошла конкурентные ИИ-продукты, в частности, Claude от Anthropic и DeepSeek-V3.1, по отдельным показателям.

Среди других инноваций Qwen3-Omni, мультимодальная система для VR/AR-решений (умные очки, интеллектуальные кабины и т.п.).

Кроме того, Alibaba объявила о партнерстве с Nvidia для совместной разработки физических решений в сфере ИИ: от синтеза и обработки данных до обучения моделей и их симуляционной проверке.

Напомним, о таких масштабных инвестициях в свою инфраструктуру облачных вычислений и искусственного интеллекта Alibaba анонсировала еще в начале года.