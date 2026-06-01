Курс валют на 1 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на одну копейку, в то же время евро подорожало сразу на одиннадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 1.06.2026 ( понедельник ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,27 грн (+1 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,55 грн (+11 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,19 грн (+4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,10/44,20 Евро 51,60/51,80 Злотый 12,04/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 1 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,85/44,45 50,85/51,85 Ощадбанк 43,95/ 44,50 51,20/51,85 12,20/12,60 ПУМБ 44,00/ 44,60 51,30/52,00 12,20/12,60 Укргазбанк 43,95/ 44,50 51,20/51,85 12,20/ 12,60 Райффайзен 44,07/ 44,43 51,10/51,75

Напомним, на валютном рынке Украины на прошлой неделе зафиксировали усиление доллара на фоне слабеющего евро. К концу мая ожидается повышенная волатильность курса валют из-за политических решений в Верховной Раде, налогового периода и влияния международных финансовых факторов.