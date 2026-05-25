Валютный рынок ожидает резкие колебания курса доллара и евро в конце мая: основные причины

В конце мая на валютном рынке возможны сильные колебания

На валютном рынке Украины на прошлой неделе зафиксировали усиление доллара на фоне слабеющего евро. К концу мая ожидается повышенная волатильность курса валют из-за политических решений в Верховной Раде, налогового периода и влияния международных финансовых факторов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на финансового аналитика Андрея Шевчишина.

На минувшей неделе валютный рынок Украины демонстрировал умеренное усиление доллара, происходившее на фоне глобального снижения позиций евро. Дополнительное влияние на курсовую динамику оказывают мировые финансовые рынки, которые по состоянию на данный момент и определяют соотношение основных валют.

Аналитик отмечает, что в ближайшее время ожидается повышенная активность на рынке из-за сокращенной рабочей недели в США и пониженной ликвидности. В то же время внимание участников финансового рынка приковано к голосованиям в Верховной Раде относительно выполнения требований международных партнеров и изменений в бюджет-2026, связанных с финансированием помощи ЕС.

На курс также влияет и налоговый период, поддерживающий поступление валюты, а также ожидаемый визит миссии МВФ для оценки выполнения обязательств Украины. В случае политической нестабильности или задержек с принятием решений на рынке возможно усиление давления на гривну.

В базовом сценарии прогнозируется сохранение текущих диапазонов:

  • наличный доллар – 44,00-44,50 грн;
  • евро – 51,25-52,00 грн.

В то же время, эксперт допускает краткосрочные колебания в случае политических рисков или обострения геополитической ситуации, в частности на энергетических рынках.

Напомним, что 25 мая на мировых рынках зафиксировали рост стоимости золота более чем на 1%. Повышение цен произошло на фоне активизации интереса инвесторов к защитным активам.

Дополнительным фактором стали ожидания возможного прогресса в переговорах между США и Ираном. Рынок реагирует на потенциальное понижение геополитического напряжения, что влияет на перераспределение инвестиционных потоков.

Автор:
Марк Любаров