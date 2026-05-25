Валютний ринок очікує різкі коливання курсу долара та євро наприкінці травня: основні причини

На валютному ринку України минулого тижня зафіксували посилення долара на тлі слабшання євро. Під кінець травня очікується підвищена волатильність курсу валют через політичні рішення у Верховній Раді, податковий період та вплив міжнародних фінансових факторів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на фінансового аналітика Андрія Шевчишина.

Минулого тижня валютний ринок України демонстрував помірне посилення долара, що відбувалося на фоні глобального зниження позицій євро. Додатковий вплив на курсову динаміку чинять світові фінансові ринки, які станом на зараз і визначають співвідношення основних валют.

Аналітик зазначає, що у найближчий час очікується підвищена активність на ринку через скорочений робочий тиждень у США та знижену ліквідність. Водночас увага учасників фінансового ринку прикута до голосувань у Верховній Раді щодо виконання вимог міжнародних партнерів і змін до бюджету-2026, що пов’язані з фінансуванням допомоги ЄС.

На курс також впливає і податковий період, який підтримує надходження валюти, а також очікуваний візит місії МВФ для оцінки виконання зобов’язань України. У разі політичної нестабільності або затримок із ухваленням рішень, на ринку можливе посилення тиску на гривню.

У базовому сценарії прогнозується збереження поточних діапазонів:

готівковий долар – 44,00-44,50 грн;

євро – 51,25-52,00 грн.

Водночас експерт допускає короткострокові коливання у разі політичних ризиків або загострення геополітичної ситуації, зокрема на енергетичних ринках.

Нагадаємо, що 25 травня, на світових ринках зафіксували зростання вартості золота більш ніж на 1%. Підвищення цін відбулося на тлі активізації інтересу інвесторів до захисних активів.

Додатковим фактором стали очікування щодо можливого прогресу в переговорах між США та Іраном. Ринок реагує на потенційне зниження геополітичної напруги, що впливає на перерозподіл інвестиційних потоків.