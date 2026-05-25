Золото подорожчало через очікування інвесторів мирної угоди між США та Іраном

У понеділок, 25 травня, світові ціни на золото підскочили більш ніж на 1%. Це сталося через оптимізм інвесторів, які очікують прориву в мирних переговорах між США та Іраном.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Спотова ціна на золото піднялася на один відсоток і одна десята, досягнувши позначки 4 559,07 долара за унцію.

Водночас червневі ф'ючерси на золото на американському ринку подорожчали на вісім десятих відсотка, зупинившись на рівні 4 559,80 долара.

Слідом за золотом позитивну динаміку підхопили й інші дорогоцінні метали.

Зокрема, спотова ціна на срібло підскочила на три відсотки і одна десята до позначки 77,79 долара за унцію, платина додала в ціні два відсотки і три десята, досягнувши 1 966,59 долара, а паладій подорожчав на два відсотки і сім десятих до 1 384,70 долара.

Попри попередження президента США Дональда Трампа про те, що він не збирається поспішати з остаточним підписанням документів, фінансові ринки більше зорієнтувалися на його попередні заяви.

У суботу американський лідер зазначив, що Вашингтон та Тегеран уже значною мірою узгодили текст меморандуму про взаєморозуміння щодо майбутньої мирної угоди, яка має повністю відновити цивільне судноплавство та знову відкрити заблоковану Ормузьку протоку.

Додатковим фактором підтримки для ринку металів стало падіння курсу американської валюти. Долар опинився на найнижчому рівні за останній тиждень, завдяки чому золоті злитки стали значно доступнішими та привабливішими для інвесторів, які володіють іншими світовими валютами.

Паралельно з цим ціни на сиру нафту впали до двотижневого мінімуму. Оскільки нафтові котирування традиційно формують інфляційні настрої, їхнє зниження заспокоїло ринок.

Хоча золото зазвичай купують для захисту грошей від знецінення, занадто високі ставки зазвичай створюють серйозний тиск на цей нерентабельний метал, тому нинішнє послаблення нафтового ринку зіграло золоту на руку.

Нагадаємо, на початку лютого ціна на золото продемонструвала впевнене зростання на 1,9%, досягнувши позначки 4 859,43 долара за унцію. Срібло зросло на 4,2% до $74,22 долара. Ринок дорогоцінних металів відреагував на обвал індексів від Уолл-стріт до Азії.