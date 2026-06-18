Україна переходить на NCTS Фаза 6: що зміниться для перевізників

З 22 червня Україна переходить на використання електронної транзитної системи NCTS Фаза 6. У зв’язку з технічними роботами система буде недоступна для бізнесу та митниць з 10:00 до 14:00.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держмитслужбу.

У Держмитслужбі попередили, що транзитні декларації, які не будуть оформлені до 10:00 22 червня, після відновлення роботи доведеться подавати повторно вже через NCTS Фаза 6.

Однією з ключових змін стане спрощення процедур для перевізників, які перетинають кордон з Польщею та Словаччиною. Після переходу на нову версію системи при поданні комбінованих транзитних декларацій із даними безпеки окремо подавати Загальну декларацію в'їзду (ENS) до системи ICS2 не потрібно.

Водночас для перевезень через Румунію та Угорщину ця вимога залишається чинною. У таких випадках перевізники, крім транзитної декларації Т1, повинні подавати ENS до системи ICS2 відповідно до вимог законодавства ЄС.

Загальну декларацію в'їзду необхідно подавати орієнтовно за одну годину до прибуття транспортного засобу до пункту пропуску.

Перехід на NCTS Фаза 6 є частиною подальшої інтеграції України до спільної транзитної системи ЄС та має спростити оформлення міжнародних перевезень для бізнесу.

Нагадаємо, з 1 червня українським перевізникам доведеться подавати додаткові митні декларації при в’їзді до окремих країн ЄС через перехід України на NCTS Фаза 6 — новий етап роботи європейської транзитної системи.