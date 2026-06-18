Украина переходит на NCTS Фаза 6: что изменится для перевозчиков

С 22 июня Украина переходит на использование электронной транзитной системы NCTS Фаза 6. В связи с техническими работами система будет недоступна бизнесу и таможням с 10:00 до 14:00.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Гостаможслужбу.

В Гостаможслужбе предупредили, что транзитные декларации, которые не будут оформлены до 10:00 22 июня, после возобновления работы придется подавать повторно уже через NCTS Фаза 6.

Одним из ключевых изменений станет упрощение процедур для перевозчиков, пересекающих границу с Польшей и Словакией. После перехода на новую версию системы при подаче комбинированных транзитных деклараций с данными безопасности отдельно подавать Общую декларацию въезда (ENS) в систему ICS2 не требуется.

В то же время, для перевозок через Румынию и Венгрию это требование остается в силе. В таких случаях перевозчики, кроме транзитной декларации Т1, должны подавать ENS в систему ICS2 в соответствии с требованиями законодательства ЕС.

Общую декларацию въезда необходимо подавать ориентировочно за один час до прибытия транспортного средства в пункт пропуска.

Переход на NCTS Фаза 6 является частью дальнейшей интеграции Украины в общую транзитную систему ЕС и должен упростить оформление международных перевозок для бизнеса.

Напомним, с 1 июня украинским перевозчикам придется подавать дополнительные таможенные декларации при въезде в отдельные страны ЕС через переход Украины на NCTS Фаза 6 – новый этап работы европейской транзитной системы.