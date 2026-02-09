ЕС поддерживает реформу таможни Украины и цифровую интеграцию

Системное сотрудничество Государственной таможенной службы Украины и Программы ЕС EU4PFM, направленное на реформирование таможенной сферы и подготовку Украины к вступлению в ЕС, продолжится в 2026 году. Через EU4PFM Европейский Союз также и дальше будет оказывать экстренную помощь, связанную с потребностями военного времени.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДМС.

Заместитель председателя Гостаможслужбы Владислав Суворов подчеркнул, что евроинтеграция остается стратегическим приоритетом Украины, а EU4PFM – ключевым партнером в этом процессе.

Он отметил, что Еврокомиссия оценивает работу таможни по трем направлениям: законодательство, ИТ и институциональная способность, и в прошлом году благодаря совместной работе Украина получила высокую оценку.

В 2025 году при поддержке EU4PFM были достигнуты ряд результатов, которые продолжат развивать в 2026 году:

Разработан проект нового Таможенного кодекса Украины на основе Таможенного кодекса ЕС. Приоритет 2026 года – финализация, принятие и подготовка подзаконных актов и ИТ-систем для его вступления в силу,

Украина получила положительную оценку скринингового отчета о соответствии законодательства нормам ЕС и рекомендации по предоставлению Гостаможслужбе статуса правоохранительного органа,

Продолжается имплементация мероприятий Национальной стратегии доходов – 2030 год.

Заместитель Председателя Гостаможслужбы по цифровому развитию Олег Николайчук сообщил об ожидаемом утверждении нового Стратегического плана цифрового развития, разработанного с участием европейских экспертов. План учитывает обязательные ИТ-системы, определенные DG TAXUD, и позволит системно двигаться в цифровизации таможни в соответствии со стандартами ЕС.

Среди планов на 2026 год – завершение разработки NCTS Фаза 6 для присоединения к новой версии системы "таможенного безвиза", а также запуск Контактцентра для взаимодействия таможни с бизнесом.

Представитель ЕС в Украине Хавьер Касановас отметил позитивную динамику реформ и подчеркнул, что Украина остается ключевым приоритетом среди стран-партнеров.

Напомним, 1 октября исполнилось три года с момента введения в Украине "таможенного безвиза" - международного применения Новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS). За это время бизнес оформил более 231 тыс. деклараций по процедуре совместного транзита. Количество перевозок ежегодно стабильно растет