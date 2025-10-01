Три года "таможенного безвиза" в Украине: бизнес оформил более 231 тыс. транзитных перевозок

1 октября исполняется три года с момента введения в Украине "таможенного безвиза" — международного применения Новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS). За это время бизнес оформил более 231 тыс. деклараций по процедуре совместного транзита. Количество перевозок ежегодно стабильно растет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

Система NCTS в Украине

Благодаря NCTS транзитные барьеры со странами ЕС фактически сняты: товары двигаются по одной декларации — от таможни отправления до таможни назначения.

За три года работы система доказала свою эффективность – оформлено более 231 тыс. деклараций по процедуре совместного транзита.

Динамика по годам:

2022 - более 700 деклараций;

2023 - свыше 41 тыс.;

2024 - свыше 94 тыс.;

а за первые три квартала 2025 г. — более 95 тыс., что уже превышает показатель предыдущего года.

В 2024 году Украина также перешла на NCTS Фазы 5 – последнюю версию системы, работающей в странах ЕС.

Чаще Украина выступала в роли таможни отправления: более 173 тыс. перемещений было успешно завершено в странах-участницах Конвенции, а более 58 тыс. - в Украине.

Не менее важным элементом NCTS есть система управления гарантиями. С 1 октября 2022 года в электронной транзитной системе Гостаможслужбы зарегистрировано 224 общих гарантий на сумму 625,6 млн. евро и почти 28 тыс. индивидуальных гарантий на сумму 1,4 млрд евро.

Что такое NCTS

Напомним, 1 октября 2022 года Украина официально присоединилась к Конвенции о совместном транзите (NCTS) и упрощении формальностей с Евросоюзом, то есть так называемого "таможенного безвиза".

NCTS – одна из 17 таможенных ИТ-систем, которые должна ввести Украина для вступления в ЕС, и пока единственная, введенная Украиной. Внедрение ИТ-системы предполагает не только ее инсталляцию, но и синхронное ее развитие вместе с другими странами-участницами конвенции.

NCTS – это система, позволяющая наладить обмен информацией об этапах таможенного оформления товаров с использованием электронных сообщений в режиме реального времени. Также благодаря данной системе проводится анализ рисков.