Три роки "митного безвізу" в Україні: бізнес оформив понад 231 тис. транзитних перевезень

1 жовтня виповнюється три роки з моменту запровадження в Україні “митного безвізу” — міжнародного застосування Нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS). За цей час бізнес оформив понад 231 тис. декларацій за процедурою спільного транзиту. Кількість перевезень щороку стабільно зростає

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

Система NCTS в Україні

Завдяки NCTS транзитні бар’єри з країнами ЄС фактично знято: товари рухаються за однією декларацією — від митниці відправлення до митниці призначення.

За три роки роботи система довела свою ефективність — оформлено понад 231 тис. декларацій за процедурою спільного транзиту.

Динаміка за роками:

2022 — понад 700 декларацій;

2023 — понад 41 тис.;

2024 — понад 94 тис.;

а за перші три квартали 2025 — понад 95 тис., що вже перевищує показник попереднього року.

У 2024 році Україна також перейшла на NCTS Фази 5 — останню версію системи, яка працює в країнах ЄС.

Найчастіше Україна виступала у ролі митниці відправлення: понад 173 тис. переміщень було успішно завершено у країнах-учасницях Конвенції, а понад 58 тис. - в Україні.

Не менш важливим елементом NCTS є система управління гарантіями. З 1 жовтня 2022 року в електронній транзитній системі Держмитслужби зареєстровано 224 загальних гарантій на суму 625,6 млн євро та майже 28 тис. індивідуальних гарантій на суму 1,4 млрд євро.

Українські загальні гарантії активно застосовуються не лише всередині країни, а й у Європейському Союзі — їх використали вже у більш ніж 300 тисячах транзитних декларацій, найбільше в Польщі та Литві.

Що таке NCTS

Нагадаємо, 1 жовтня 2022 року Україна офіційно приєдналася до Конвенції про спільний транзит (NCTS) та спрощення формальностей з Євросоюзом, тобто так званого “митного безвізу”.

NCTS – одна із 17 митних ІТ-систем, які має запровадити Україна для вступу до ЄС, і поки що єдина, запроваджена Україною. Запровадження ІТ-системи передбачає не лише її інсталяцію, але й синхронний її розвиток разом із іншими країнами-учасницями конвенції.

NCTS – це система, яка дозволяє налагодити обмін інформацією про етапи митного оформлення товарів з використанням електронних повідомлень у режимі реального часу. Також завдяки цій системі проводиться аналіз ризиків.