"Митний безвіз" встановив новий рекорд: понад 8 тисяч транзитних декларацій у липні

У липні 2025 року кількість переміщень товарів за процедурою спільного транзиту (NCTS), розпочатих українською митницею, перевищила 8 тисяч. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби України та Міністерства фінансів.

Як зазначається, місячна кількість декларацій Т1, розпочатих митними органами України, перетнула позначку у 8346 переміщень. Цей показник став найвищим за весь період існування NCTS в Україні, який стартував у жовтні 2022 року.

"Такий результат - це не просто статистика, а яскраве свідчення ефективності української митниці та тісної співпраці з бізнесом як рівноправним партнером, цифровізації процесів та подальшої інтеграції в європейське митне співтовариство", - йдеться в повідомленні Держмитслужби.

Загалом, від початку міжнародного застосування в Україні процедури спільного транзиту (NCTS) загальна кількість декларацій склала 208 тис. декларацій: митниця відправлення (Т1) – 157 тис. і як митниця призначення (Т2) – 51 тисяч.

Нагадаємо, у другому кварталі 2025 року митниками було оформлено майже 34 тисячі транзитних декларацій за процедурою спільного транзиту NCTS — це рекордний показник і на 8 тисяч більше, ніж у попередньому кварталі.

Автор:
Тетяна Бесараб