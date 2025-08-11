Запланована подія 2

"Таможенный безвиз" установил новый рекорд: более 8 тысяч транзитных деклараций в июле

В июле 2025 года количество перемещений товаров по процедуре совместного транзита (NCTS), начатых украинской таможней, превысило 8 тысяч.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины и Министерства финансов .

Как отмечается, месячное количество деклараций Т1, начатых таможенными органами Украины, пересекло отметку в 8346 перемещений. Этот показатель стал самым высоким за весь период существования NCTS в Украине, стартовавший в октябре 2022 года.

"Такой результат - это не просто статистика, а яркое свидетельство эффективности украинской таможни и тесного сотрудничества с бизнесом как равноправного партнера, цифровизации процессов и последующей интеграции в европейское таможенное сообщество", - говорится в сообщении Гостаможслужбы.

Всего с начала международного применения в Украине процедуры совместного транзита (NCTS) общее количество деклараций составило 208 тыс. деклараций: таможня отправления (Т1) – 157 тыс. и как таможня назначения (Т2) – 51 тысяч.

Напомним, во втором квартале 2025 года таможенниками было оформлено около 34 тысяч транзитных деклараций по процедуре совместного транзита NCTS — это рекордный показатель и на 8 тысяч больше, чем в предыдущем квартале.

Автор:
Татьяна Бессараб