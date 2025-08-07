Запланована подія 2

Украина и Молдова продлили "транспортный безвиз" до 2027 года

Заместитель Министра Сергей Деркач
Решение принято во время заседания Смешанной комиссии по перевозкам в Кишиневе

Украина и Молдова продлили соглашение о либерализации грузовых перевозок до конца 2027 года. Это означает, что грузовики обеих стран и дальше могут ездить друг к другу и транзитом без специальных разрешений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Решение было принято во время заседания Смешанной комиссии по перевозкам в Кишиневе. Благодаря продолжению либерализации перевозок украинские и молдавские перевозчики и дальше могут выполнять двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений.

Вице-премьер-министр по восстановлению – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба подчеркнул, что за прошлый год товарооборот между Украиной и Молдовой вырос на 12% и достиг 1,1 млрд долларов.

По его словам, значительную роль в этом сыграла либерализация автомобильных перевозок, поскольку безразрешительный проезд позволяет без ограничений доставлять товары.

Кулеба также отметил важность Молдовы как транзитного партнера, открывающего украинскому бизнесу доступ к рынкам других стран. Он выразил благодарность молдавским коллегам за сотрудничество в развитии экономик обоих государств.

Транспортный безвиз с Молдовой

Впервые Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Молдовой было подписано в августе 2022 года.

Уже в 2023 году стороны достигли договоренности о продлении транспортного безвиза до конца 2025 года. Таким образом, это второе продление Соглашения, которое обеспечит постоянство двусторонних и транзитных перевозок.

Напомним, в прошлом году Украина планировала увеличить пропускную способность на западной границе. Это предусмотрено проектом Стратегии по развитию приграничной инфраструктуры с Европейским Союзом и Молдовой до 2030 года.

Автор:
Татьяна Бессараб