Инвестиции более чем в €480 млн: Украина и Нидерланды подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Украина и Нидерланды 16 апреля подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Премьер-министр Нидерландов Роб Еттен сообщил об инвестиции в размере 482 млн евро в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил Еттен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Денежные средства будут направлены на реализацию проектов по производству беспилотников и совместное развитие оборонной промышленности. Отдельно Нидерланды передают в состав украинского флота военный корабль, базирующийся сейчас в порту Флиссинген.

"Мы подписали только соглашение о партнерстве... Мы инвестируем EUR482 млн в оборону. Украинский проект производства дронов сможет заработать очень быстро", — заявил премьер-министр Нидерландов.

Стороны также обсудили формат специального соглашения Drone Deal, охватывающего не только изготовление дронов, но и развитие радиоэлектронной борьбы и систем защиты неба от ракет.

Владимир Зеленский отметил: "Украина предложила Нидерландам формат специального соглашения о партнерстве безопасности... Мы дали задачу командам проработать все детали, и мы подписали документы о начале этой работы – и по Drone Deal, и по первому совместному производству именно с Нидерландами".

В настоящее время профильные ведомства обеих стран приступили к подготовке технической документации для запуска совместных оборонных предприятий.

Ранее сообщалось, что Украина и Нидерланды усиливают оборонное сотрудничество. Министры обороны обсудили Линию дронов, совместное производство БпЛА, укрепление ПВО и развитие авиации, в частности эффективное применение F-16, а также поставки критически важного вооружения.