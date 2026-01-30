Линия дронов, ПВО и авиация: Украина углубляет оборонное сотрудничество с Нидерландами

Украина и Нидерланды усиливают оборонное сотрудничество. Министры обороны обсудили Линию дронов, совместное производство БпЛА, укрепление ПВО и развитие авиации, в частности эффективное применение F-16, а также поставки критически важного вооружения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Сотрудничество Украины и Нидерландов

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом обсуждался проект "Линия дронов", инициированный президентом Владимиром Зеленским.

К этой инициативе привлечены ведущие подразделения БПЛА, которые уже показали высокую эффективность на поле боя – ежемесячно они уничтожают примерно каждую четвёртую цель на фронте. Реализовать проект удалось благодаря активной поддержке Нидерландов, которые в 2025 году выделили около 800 миллионов евро на его развитие.

В фокусе сотрудничества:

Усиление ПВО. Обсудили поддержку Украины критически важным вооружением, в частности, ракетами и боеприпасами для F-16, которые уже помогают защищать воздушное пространство.

Обсудили поддержку Украины критически важным вооружением, в частности, ракетами и боеприпасами для F-16, которые уже помогают защищать воздушное пространство. Развитие дронов и производства. Приоритетом является налаживание совместного производства дронов и быстрое обеспечение Вооруженных Сил современными технологиями с минимизацией бюрократии.

Приоритетом является налаживание совместного производства дронов и быстрое обеспечение Вооруженных Сил современными технологиями с минимизацией бюрократии. Усиление авиации. Запланирован обмен опытом повышения эффективности применения авиации и систематические изменения для модернизации этого направления.

Отдельно обсудили и другие направления сотрудничества, в частности, ремонт и модернизацию радаров, поставки противовоздушных и крылатых ракет, подытожил Федоров.

