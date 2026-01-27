Запланована подія 2

Минобороны полностью цифровизировали поставки БПЛА для ВСУ

Агентство оборонных закупок Минобороны завершило цифровизацию поставок беспилотников для ВСУ благодаря системе DOT-Chain Arsenal.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

О цифровой системе DOT-Chain Arsenal

Платформа позволяет централизованно контролировать движение средств в режиме реального времени – от производителя до логистических складов – обеспечивая быстрое и прозрачное распределение ресурсов и автоматизированное взаимодействие с поставщиками.

В настоящее время система используется для снабжения беспилотников, а затем охватит боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, наземную технику, вещевое имущество и горючее. Благодаря DOT-Chain Arsenal, государственные органы получают полную картину обеспечения военных, что позволяет принимать оперативные решения на основе достоверных данных.

Особое внимание уделено кибербезопасности: система соответствует стандартам Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 Национального института стандартов и технологий США и прошла оценку соответствия международному стандарту информационной безопасности ISO 27001.

По словам директора Агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова, цифровые инструменты позволяют значительно сократить бумажный документооборот и повысить эффективность поставок ресурсов для ВСУ.

Напомним, Министерство обороны отмечает, что цифровизация процессов закупок позволяет повысить оперативность обеспечения войск и более эффективно использовать бюджетные средства в условиях военного времени.

Кроме этого, Минобороны планирует  выделить 12 миллиардов гривен на закупку дронов и другой техники через DOT-Chain Defence уже в первом квартале 2026 года.

Автор:
Ольга Опенько