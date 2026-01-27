Міноборони повністю цифровізувало постачання БпЛА для ЗСУ

Агенція оборонних закупівель Міноборони завершила цифровізацію постачання безпілотників для ЗСУ завдяки системі DOT-Chain Arsenal.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Про цифрову систему DOT-Chain Arsenal

Платформа дозволяє централізовано контролювати рух засобів у режимі реального часу – від виробника до логістичних складів – забезпечуючи швидкий та прозорий розподіл ресурсів і автоматизовану взаємодію з постачальниками.

Наразі система використовується для постачання безпілотників, а згодом охопить боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, наземну техніку, речове майно та пальне. Завдяки DOT-Chain Arsenal державні органи отримують повну картину забезпечення військових, що дозволяє ухвалювати оперативні рішення на основі достовірних даних.

Особлива увага приділена кібербезпеці: система відповідає стандартам Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 Національного інституту стандартів і технологій США та пройшла оцінювання на відповідність міжнародному стандарту інформаційної безпеки ISO 27001.

За словами директора Агенції оборонних закупівель Арсена Жумаділова, цифрові інструменти дозволяють значно скоротити паперовий документообіг і підвищити ефективність постачання ресурсів для ЗСУ.

Нагадаємо, Міністерство оборони наголошує, що цифровізація процесів закупівель дозволяє підвищити оперативність забезпечення війська та ефективніше використовувати бюджетні кошти в умовах воєнного часу.

Окрім цього Міноборони планує виділити 12 мільярдів гривень на закупівлю дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence вже у першому кварталі 2026 року.