Україна та Нідерланди запускають виробництво дронів Baton і K4: коли старт

Україна та Нідерланди планують уже цього року розпочати спільне виробництво дронів Baton і K4.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укрінформ" з посиланням на повідомлення речника Міністерства оборони Нідерландів Юрріана Ессера.

Коли почнеться виробництво дронів

Україна та Нідерланди планують розпочати спільне виробництво безпілотників уже цього року. Йдеться про дрони моделей Baton і K4, однак деталі реалізації проєкту та умови угоди залишаються конфіденційними.

Запуск виробництва очікується найближчим часом, але конкретні умови співпраці не розголошуються.

Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшілгьоз-Зегеріус наголосила, що спільне виробництво стане важливим етапом розвитку оборонного партнерства між країнами. Вона також відзначила ефективність використання дронів українськими військовими у протидії російським атакам.

Крім того, у Нідерландах заявили, що оборонна промисловість країни не піддаватиметься тиску з боку Росії. Зокрема, компанія Destinus продовжить виробництво безпілотників і ракет для України.

Також підтверджено, що США схвалили продаж ракет AGM-114 Hellfire Нідерландам для потреб їхніх збройних сил.

Окрім цього, Нідерланди оголосили про додатковий внесок у 250 мільйонів євро військової допомоги Україні. Допомога буде надана через Список пріоритетних потреб України (PURL) і передбачатиме постачання озброєння з арсеналів США, яке найбільше необхідне Україні, зокрема засобів протиповітряної оборони та боєприпасів для F-16.