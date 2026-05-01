Україна та Нідерланди запускають виробництво дронів Baton і K4: коли старт

дрони-перехоплювачі, спеціалізовані FPV для ураження повітряних цілей
Дрони Baton і K4: Україна та Нідерланди готують запуск виробництва / Генштаб ЗСУ

Україна та Нідерланди планують уже цього року розпочати спільне виробництво дронів Baton і K4. 

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укрінформ" з посиланням на повідомлення речника Міністерства оборони Нідерландів Юрріана Ессера.

Коли почнеться виробництво дронів

Україна та Нідерланди планують розпочати спільне виробництво безпілотників уже цього року. Йдеться про дрони моделей Baton і K4, однак деталі реалізації проєкту та умови угоди залишаються конфіденційними.

Запуск виробництва очікується найближчим часом, але конкретні умови співпраці не розголошуються.

Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшілгьоз-Зегеріус наголосила, що спільне виробництво стане важливим етапом розвитку оборонного партнерства між країнами. Вона також відзначила ефективність використання дронів українськими військовими у протидії російським атакам.

Крім того, у Нідерландах заявили, що оборонна промисловість країни не піддаватиметься тиску з боку Росії. Зокрема, компанія Destinus продовжить виробництво безпілотників і ракет для України.

Також підтверджено, що США схвалили продаж ракет AGM-114 Hellfire Нідерландам для потреб їхніх збройних сил.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нідерланди та Україна уклали договір, який передбачає спільне виробництво безпілотних літальних апаратів

Окрім цього, Нідерланди оголосили про додатковий внесок у 250 мільйонів євро військової допомоги Україні. Допомога буде надана через Список пріоритетних потреб України (PURL) і передбачатиме постачання озброєння з арсеналів США, яке найбільше необхідне Україні, зокрема засобів протиповітряної оборони та боєприпасів для F-16.

Автор:
Ольга Опенько