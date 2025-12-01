Нідерланди нададуть Україні додаткові 250 млн євро військової допомоги через PURL

Нідерланди оголосили про додатковий внесок у 250 мільйонів євро військової допомоги Україні. Допомога буде надана через Список пріоритетних потреб України (PURL) і передбачатиме постачання озброєння з арсеналів США, яке найбільше необхідне Україні, зокрема засобів протиповітряної оборони та боєприпасів для F-16.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства оборони країни.

За словами міністра оборони Рубена Брекельманса, пакети PURL містять ресурси, що терміново потрібні Україні та не можуть бути забезпечені іншими каналами. Це включає обладнання та ракети для протиповітряної оборони, боєприпаси F-16 та безпілотні авіаційні системи.

"Україні терміново потрібна більша військова підтримка, щоб захиститися від цих авіаударів і пережити сувору зиму. Завдяки цій підтримці у розмірі 250 мільйонів євро через PURL, Нідерланди роблять значний внесок", – зазначив Брекельманс.

Він додав, що мирні переговори не повинні відволікати увагу від повної та масової підтримки України.

"Вкрай важливо підтримувати високий тиск на Росію, як дипломатичними та економічними каналами, так і через військові поставки Україні. Це зміцнює позиції України за столом переговорів", –додав він.

Новий внесок демонструє незмінну підтримку Нідерландів, і міністр підкреслив, що важливо, щоб усі європейські союзники продовжували робити свій внесок для безпеки всіх партнерів.

Раніше цього року Нідерланди стали першим партнером НАТО, який надав Україні повний пакет підтримки PURL. З того часу кілька інших союзників також долучилися до цієї ініціативи.

Додамо, до кінця року Польща виділить 100 млн доларів на військову допомогу Україні, включно з закупівлею американської зброї в рамках програми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).