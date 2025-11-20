Польща виділить 100 млн доларів на американську зброю для України

Голова МЗС Польщі та віцепрем’єр-міністр Радослав Сікорський оголосив, що до кінця року Польща виділить 100 млн доларів на військову допомогу Україні, включно з закупівлею американської зброї в рамках програми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на РАР.

Сікорський підкреслив, що Європа залишається головним фінансовим та військовим донором України. Міністр прибув до Брюсселя в середу ввечері та зустрівся за вечерею з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

У четвер він та інші міністри закордонних справ ЄС обговорять із українським очільником дипломатії Андрієм Сибігою ситуацію на фронті та гібридні атаки Білорусі на країни ЄС, включно з Литвою.

Сікорський також пообіцяв надати деталізовану інформацію про диверсії на польській залізниці. Міністр наголосив, що безпека Європи буде залежати від того, як завершиться війна в Україні.

Щодо можливих дій ЄС проти російської агресії, Сікорський висловив сподівання на "сильний 20-й пакет санкцій проти РФ". Він додав, що російська економіка вже відчуває втрату європейського ринку енергоносіїв, змушена продавати нафту та газ зі знижкою, а також імпортувати бензин.

Крім того, міністр зазначив небезпеку так званого "флоту брухту" на Балтиці, що, за його словами, також фінансує війну Путіна.

Про те, що США та НАТО запустили ініціативу PURL, стало відомо на початку серпня. Вона має прискорити постачання Україні озброєння та військової техніки. Перший пакет допомоги профінансували Нідерланди.

Потім анонсувалася допомога від Швеції, Норвегії і Данії на таку ж суму – 500 млн доларів. У жовтні до програми PURL долучилася Фінляндія.