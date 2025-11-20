Запланована подія 2

Польша выделит 100 млн долларов на американское оружие для Украины

Польша, Украина
Польша выделит 100 млн долларов на PURL / Depositphotos

Глава МИД Польши и вице-премьер-министр Радослав Сикорский объявил, что до конца года Польша выделит 100 млн долларов на военную помощь Украине, включая закупку американского оружия в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на РАР.

Сикорский подчеркнул, что Европа остается основным финансовым и военным донором Украины. Министр прибыл в Брюссель в среду вечером и встретился за ужином с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

В четверг он и другие министры иностранных дел ЕС обсудят с украинским главой дипломатии Андреем Сибигой ситуацию на фронте и гибридные атаки Беларуси на страны ЕС, включая Литву.

Сикорский также пообещал предоставить детализированную информацию о диверсиях на польской железной дороге. Министр подчеркнул, что безопасность Европы будет зависеть от завершения войны в Украине.

Относительно возможных действий ЕС против российской агрессии Сикорский выразил надежду на "сильный 20-й пакет санкций против РФ". Он добавил, что российская экономика уже ощущает утрату европейского рынка энергоносителей, вынуждена продавать нефть и газ со скидкой, а также импортировать бензин.

Кроме того, министр отметил опасность так называемого "флота металлолома" на Балтике, что, по его словам, также финансирует войну Путина.

О том, что США и НАТО запустили инициативу PURL, стало известно в начале августа. Она должно ускорить поставку Украине вооружения и военной техники. Первый пакет помощи профинансировали Нидерланды.  

Затем анонсировалась помощь от Швеции, Норвегии и Дании на такую же сумму – 500 млн долларов. В октябре к программе PURL присоединилась Финляндия.

Автор:
Татьяна Гойденко