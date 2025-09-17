США впервые одобрили продажу Украине вооружения на средства НАТО — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу двух пакетов вооружения для Украины на 500 миллионов долларов за средства стран НАТО в рамках инициативы PURL.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что заместитель министра обороны США по политике Элбридж Колби одобрил две поставки вооружение для Украины стоимостью по $500 миллионов в рамках нового механизма, получившего название "Список приоритетных требований Украины" (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL).

Как сообщается, это впервые использован новый механизм, созданный США и союзниками, позволяющий передавать Украине вооружение из американских запасов за деньги стран НАТО.

Источники отказались называть точный перечень одобренного вооружения, однако сообщили, что в него входят системы ПВО, в которых нуждается Украина для отражения ракетных и дроновых атак России. Первые пакеты могут быть отправлены в ближайшее время.

Ранее Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) и сопутствующего оборудования общей стоимостью около 825 миллионов долларов.

Что известно о PURL

О том, что США и НАТО запустили инициативу PURL , стало известно в начале августа. Она должно ускорить поставку Украине вооружения и военной техники. Первый пакет помощи профинансировали Нидерланды . Затем анонсировалась помощь от Швеции, Норвегии и Дании на такую же сумму – 500 млн долларов .

Главная цель PURL – быстро доставлять оружие и военные системы из США, чтобы укрепить обороноспособность Украины и создать предпосылки устойчивого мира.

Инициатива была согласована на уровне президента Украины Владимира Зеленского, американского лидера Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Через PURL государства-члены и партнеры могут финансировать закупки американского оружия и технологий добровольными взносами.

Список необходимого вооружения и боеприпасов формируется на основе запросов Украины и утверждается верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе. Новые пакеты пособий будут оглашаться регулярно.

Координацию поставок будет обеспечивать НАТО через существующие механизмы, в частности NATO Security Assistance and Training to Ukraine (NSATU).