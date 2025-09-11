Запланована подія 2

Швеция объявила о 20-м пакете помощи Украине на $836 млн: что туда войдет

флаги
Швеция передаст Украине 18 новых систем Archer / Depositphotos

Правительство Швеции объявило о выделении Украине 20-го пакета помощи на сумму 836 млн долларов США, который будет включать, в частности, 18 новых систем Archer.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в соцсети Х.

По его словам, Швеция закупит новые артиллерийские системы Archer и 155-миллиметровые снаряды на сумму 327 млн долларов.

Что включает в себя пакет помощи:

  • 18 новых САУ Archer;
  • 155-мм боеприпас;
  • мобильные РЛС, суда с гранатометами, беспилотные морские системы;
  • дополнительное вооружение и оборудование для 32 боевых катеров;
  • 500 мотоциклов и вспомогательная техника для авиабаз;
  • радиолокационные датчики системы управления для зенитных систем Tridon Mk 2;
  • программируемые 40-мм зенитные боеприпасы.

"Таким образом, общий арсенал Archer в Украине вырастет до 44 систем. Когда я в прошлом месяце посетил украинскую роту, использующую Archer, военные подтвердили ее эффективность против российских целей", - отметил министр.

Он добавил, что в морской сфере Швеция закупит оборудование на сумму 190 млн долларов. Речь идет, в частности, о мобильных береговых радиолокационных системах, новых морских вспомогательных судах с гранатометами и беспилотных системах.

Помощь Швеции

В марте 2025 года   Швеция объявила о своем крупнейшем на данный момент   пакет военной помощи   Украине стоимостью почти 1,6 миллиарда долларов. В него входит поддержка противовоздушной обороны, артиллерийского вооружения, спутниковой связи и укрепление морского потенциала.

В апреле   Швеция решила поддержать украинскую оборону   финансово, направив средства на инновационные решения и обеспечит техническое обслуживание БМП   CV -90 в Украине.

В конце мая правительство Швеции приняло решение о   предоставление экономической помощи   на сумму около 4,8 млрд шведских крон (€440 млн) для укрепления обороноспособности Украины. Финансирование состоится через вклады в международные фонды и инициативы, направленные на закупку вооружения, техники и развитие оборонной промышленности.

Автор:
Татьяна Бессараб