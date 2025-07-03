Швеция приняла новый пакет военной помощи Украине около 130 млн евро: детали

Правительство Швеции приняло решение о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,5 миллиарда шведских крон (около 130 миллионов евро). Силы обороны государства получат не только оружие, но и грузовики Volvo и Scania для усиления логистики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства обороны Украины.

Что вошло в пакет?

В пакет вошли:

свыше 10 новых стволов для самоходных артиллерийских установок Archer;

дальнобойные и подводные средства;

логистическая поддержка – грузовики Volvo и Scania, новая контейнерная система для ускоренной разгрузки оборудования.

"Archer уже доказали свою эффективность на поле боя. Дополнительная помощь позволит нам еще лучше сдерживать врага и наносить ему удары там, где он этого не ожидает", — отметили в оборонном ведомстве.

Помощь Швеции

В марте 2025 года Швеция объявила о своем крупнейшем на данный момент пакете военной помощи Украине, стоимостью почти 1,6 миллиарда долларов. В него входит поддержка противовоздушной обороны, артиллерийского вооружения, спутниковой связи и укрепление морского потенциала.

В апреле Швеция решила поддержать украинскую оборону финансово, направив средства на инновационные решения и обеспечит техническое обслуживание БМП CV -90 в Украине.

В конце мая правительство Швеции приняло решение о предоставлении экономической помощи на сумму около 4,8 миллиарда шведских крон (€440 млн) для укрепления обороноспособности Украины. Финансирование состоится через вклады в международные фонды и инициативы, направленные на закупку вооружения, техники и развитие оборонной промышленности.

Кроме того, вчера, 2 июля, шведское агентство по международному развитию Sida выделяет новый пакет помощи Украине на сумму более 590 миллионов гривен на укрепление киберустойчивости. Средства будут направлены на обновление ИТ-инфраструктуры, усиление защиты цифровых продуктов и обучение сотрудников ключевых госучреждений.