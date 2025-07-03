Швеція ухвалила новий пакет військової допомоги Україні на близько 130 млн євро: деталі

Уряд Швеції ухвалив рішення про новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,5 мільярда шведських крон (близько 130 мільйонів євро). Сили оборони нашої держави отримають не тільки зброю, а й вантажівки Volvo та Scania для посилення логістики.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Що увійшло до пакету?

До пакету увійшли:

понад 10 нових стволів для самохідних артилерійських установок Archer;

далекобійні й підводні засоби;

логістична підтримка – вантажівки Volvo та Scania, нова контейнерна система для пришвидшеного розвантаження обладнання.

"Archer вже довели свою ефективність на полі бою. Додаткова допомога дозволить нам ще краще стримувати ворога та завдавати йому ударів там, де він цього не очікує", — зазначили в оборонному відомстві.

Допомога Швеції

У березні 2025 року Швеція оголосила про свій найбільший на цей момент пакет військової допомоги Україні, вартістю майже 1,6 мільярда доларів. До нього входить підтримка протиповітряної оборони, артилерійського озброєння, супутникового зв’язку та зміцнення морського потенціалу.

У квітні Швеція вирішила підтримати українську оборону фінансово, спрямувавши кошти на інноваційні рішення, та забезпечить технічне обслуговування БМП CV-90 в Україні.

Наприкінці травня уряд Швеції ухвалив рішення про надання економічної допомоги на суму близько 4,8 мільярда шведських крон (€440 млн) для зміцнення обороноздатності України. Фінансування відбудеться через внески у міжнародні фонди та ініціативи, спрямовані на закупівлю озброєння, техніки та розвиток оборонної промисловості.

Крім того, вчора, 2 липня, шведське агентство з міжнародного розвитку Sida виділяє новий пакет допомоги Україні на суму понад 590 мільйонів гривень на зміцненні кіберстійкості. Кошти спрямують на оновлення ІТ-інфраструктури, посилення захисту цифрових продуктів та навчання співробітників ключових держустанов.